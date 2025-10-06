Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 октября, 14:02

Умерла писательница Джилли Купер, по книге которой снят сериал «‎Соперники»

Британская писательница Джилли Купер умерла в возрасте 88 лет

Обложка © ТАСС / Zuma / Pool

Обложка © ТАСС / Zuma / Pool

Британская писательница Джилли Купер, по книге которой снят сериал «Соперники» Дэвидом Теннантом, скончалась в возрасте 88 лет. Трагическим известием делится портал The Hollywood Reporter. По словам родственников, причиной смерти «суперзвезды романтической прозы» стало неудачное падение.

«Мама была светом в нашей жизни. Её любовь ко всей своей семье и друзьям не знала границ. Мы так гордимся всем, чего она достигла в своей жизни, и не можем представить себе жизнь без её заразительной улыбки и смеха», — поделилась дочь писательницы с журналистами.

Джилли Купер начинала карьеру как репортёр британской газеты. Позже в свет вышли её романы, где драма сочеталась с долей сатиры и иронии. Наибольшую известность ей принёс цикл «Хроники Ратшира», рассказывающий об аристократе Руперте Блэке. По одной из частей произведения позже был снят сериал «Соперники».

У бывшего футболиста Факела Хызыра Аппаева умер сын
У бывшего футболиста Факела Хызыра Аппаева умер сын

Ранее сообщалось, что 67-летний сын легендарных музыкантов Тины Тернер и Айка Тернера скончался в одной из больниц Лос-Анджелеса после продолжительной борьбы с серьёзными заболеваниями. Печальную новость подтвердила двоюродная сестра покойного Жаклин Буллок.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Великобритания
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar