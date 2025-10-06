Умерла писательница Джилли Купер, по книге которой снят сериал «‎Соперники»

Британская писательница Джилли Купер, по книге которой снят сериал «Соперники» Дэвидом Теннантом, скончалась в возрасте 88 лет. Трагическим известием делится портал The Hollywood Reporter. По словам родственников, причиной смерти «суперзвезды романтической прозы» стало неудачное падение.

«Мама была светом в нашей жизни. Её любовь ко всей своей семье и друзьям не знала границ. Мы так гордимся всем, чего она достигла в своей жизни, и не можем представить себе жизнь без её заразительной улыбки и смеха», — поделилась дочь писательницы с журналистами.

Джилли Купер начинала карьеру как репортёр британской газеты. Позже в свет вышли её романы, где драма сочеталась с долей сатиры и иронии. Наибольшую известность ей принёс цикл «Хроники Ратшира», рассказывающий об аристократе Руперте Блэке. По одной из частей произведения позже был снят сериал «Соперники».

