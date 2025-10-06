Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 октября, 13:36

У бывшего футболиста Факела Хызыра Аппаева умер сын

Обложка © ТАСС / Анатолий Медведь

Обложка © ТАСС / Анатолий Медведь

Сын бывшего нападающего воронежского «Факела» Хызыра Аппаева скончался. Трагическое известие опубликовал в телеграм-канале нынешний футбольный клуб спортсмена — «Нарт».

«Большая трагедия случилась в семье Хызыра Аппаева. Скончался его сын. ФК «Нарт» и его болельщики выражают глубокие соболезнования. Сил и терпения всей семье», — сказано в публикации.

Тридцатипятилетний воспитанник кабардино-балкарского футбола выступал за множество команд, включая «Крылья Советов», ФК «Краснодар» и «Тамбов». В январе 2021 года Аппаев стал игроком «Факела», где провёл за воронежский клуб 119 матчей, отличившись десятью забитыми мячами и девятнадцатью голевыми передачами. Позже форвард перешёл в калининградскую «Балтику», а его общий счёт матчей в Российской Премьер-Лиге достиг 101 встречи. «Нарт» подписал Аппаева в конце минувшего августа.

Умер третий сын королевы рок-н-ролла Тины Тёрнер
Умер третий сын королевы рок-н-ролла Тины Тёрнер

Ранее Life.ru рассказывал ужасающую историю из американского штата Джорджия, где семилетний мальчик погиб из-за уснувшей в машине матери. Неладное заметил свидетель, увидевший, что горло ребёнка зажато дверным стеклоподъёмником, женщина в это время спала на водительском сидении.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • ФК Факел
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar