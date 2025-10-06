У бывшего футболиста Факела Хызыра Аппаева умер сын

Сын бывшего нападающего воронежского «Факела» Хызыра Аппаева скончался. Трагическое известие опубликовал в телеграм-канале нынешний футбольный клуб спортсмена — «Нарт».

«Большая трагедия случилась в семье Хызыра Аппаева. Скончался его сын. ФК «Нарт» и его болельщики выражают глубокие соболезнования. Сил и терпения всей семье», — сказано в публикации.

Тридцатипятилетний воспитанник кабардино-балкарского футбола выступал за множество команд, включая «Крылья Советов», ФК «Краснодар» и «Тамбов». В январе 2021 года Аппаев стал игроком «Факела», где провёл за воронежский клуб 119 матчей, отличившись десятью забитыми мячами и девятнадцатью голевыми передачами. Позже форвард перешёл в калининградскую «Балтику», а его общий счёт матчей в Российской Премьер-Лиге достиг 101 встречи. «Нарт» подписал Аппаева в конце минувшего августа.

