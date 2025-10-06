Мальчик умер в страшных муках на глазах у сестёр, пока их мать спала за рулём

В американском штате Джорджия семилетний мальчик Мейзи Симмонс умер из-за того, что его мать 32-летняя Кэндис Грейс уснула в машине. Женщине предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве ребёнка. Об этом сообщает издание People.

Всё случилось ещё 6 апреля, в полицию поступил звонок о припаркованном рядом с жилым домом автомобиле, где стекло задней двери зажало горло ребёнка. На переднем сиденье спала Грейс, а на заднем находились ещё двое младших девочек. Мейзи доставили в больницу, но спасти его не удалось.

По словам свидетеля, Грейс с детьми приезжала к нему около 10 вечера накануне, но оставила ребят в машине и уехала. Утром свидетель обнаружил автомобиль на парковке возле своего дома и увидел, что голова Мейзи зажата стеклом автомобиля. Он разбудил женщину и вызвал службу спасения.

Прибывшие на место происшествия полицейские отметили, что Грейс находилась в неадекватном состоянии и засыпала во время допроса с младшим ребёнком на руках. Анализ крови показал наличие наркотических веществ в её организме. 29 сентября женщине были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве и жестоком обращении с детьми.