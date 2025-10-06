Мальчик умер в страшных муках на глазах у сестёр, пока их мать спала за рулём
People: В США многодетная мать уснула в припаркованном авто и погубила сына
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alona Siniehina
В американском штате Джорджия семилетний мальчик Мейзи Симмонс умер из-за того, что его мать 32-летняя Кэндис Грейс уснула в машине. Женщине предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве ребёнка. Об этом сообщает издание People.
Всё случилось ещё 6 апреля, в полицию поступил звонок о припаркованном рядом с жилым домом автомобиле, где стекло задней двери зажало горло ребёнка. На переднем сиденье спала Грейс, а на заднем находились ещё двое младших девочек. Мейзи доставили в больницу, но спасти его не удалось.
По словам свидетеля, Грейс с детьми приезжала к нему около 10 вечера накануне, но оставила ребят в машине и уехала. Утром свидетель обнаружил автомобиль на парковке возле своего дома и увидел, что голова Мейзи зажата стеклом автомобиля. Он разбудил женщину и вызвал службу спасения.
Прибывшие на место происшествия полицейские отметили, что Грейс находилась в неадекватном состоянии и засыпала во время допроса с младшим ребёнком на руках. Анализ крови показал наличие наркотических веществ в её организме. 29 сентября женщине были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве и жестоком обращении с детьми.
Ранее Life.ru рассказал, что в Якутске расследуют жестокое убийство женщины и её 11-летнего сына, чьи тела с признаками насильственной смерти были обнаружены 3 октября. Следственные органы возбудили уголовное дело. Основной версией является причастность к преступлению 16-летней дочери погибшей. Подросток, подозреваемая в совершении преступления, часто конфликтовала с младшим братом. Знакомые семьи отмечают, что девочка тяжело переживала потерю отца.
Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.