Ванна с кровью и следы на стене: СК показал кошмарное видео из квартиры, где убили мать с детьми

Опубликована видеозапись, снятая правоохранителями в квартире в Ульяновске, где нашли мёртвыми женщину и двух её дочерей. Кадры опубликовала пресс-служба СК РФ.

Кадры из квартиры в Ульяновске, где нашли убитой женщину и двух детей. Видео © Telegram / Следком

В ролике можно увидеть пугающую картину — ванну, на треть заполненную жидкостью цвета крови. Кровавые следы заметны также на шкафах и стенах. Кроме того, по квартире разбросаны вещи, но следов борьбы не видно.

Напомним, об ужасающем происшествии стало известно сегодня, когда в квартире в Заволжском районе Ульяновска нашли тела 27-летней женщины и двух её маленьких дочек. Обстоятельства указывают на то, что семья была убита. Леденящую кровь картину обнаружила бабушка, которая приехала, чтобы повидаться с внуками.