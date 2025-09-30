Появилось видео задержания сотрудника банка, который зарезал начальницу

Появилось видео задержания 40-летнего мужчины, который решил отомстить бывшей начальнице и зарезал её прямо на рабочем месте в одном из отделений банка в Москве. Кадры публикует Росгвардия. Силовики рассказали, что смогли оперативно обезвредить подозреваемого.

Задержание убийцы сотрудницы банка в Москве. Видео © Telegram / Росгвардия. Москва

«Росгвардейцы получили сигнал «Тревога» из отделения банка на ул. Автозаводской. Оперативно прибыв на место, правоохранители выяснили, что сотрудник банка совершил нападение на свою 39-летнюю коллегу, нанеся ей смертельное ножевое ранение», — уточнили в ведомстве.