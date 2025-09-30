Появилось видео задержания сотрудника банка, который зарезал начальницу
Обложка © Telegram / Росгвардия. Москва
Появилось видео задержания 40-летнего мужчины, который решил отомстить бывшей начальнице и зарезал её прямо на рабочем месте в одном из отделений банка в Москве. Кадры публикует Росгвардия. Силовики рассказали, что смогли оперативно обезвредить подозреваемого.
Задержание убийцы сотрудницы банка в Москве. Видео © Telegram / Росгвардия. Москва
«Росгвардейцы получили сигнал «Тревога» из отделения банка на ул. Автозаводской. Оперативно прибыв на место, правоохранители выяснили, что сотрудник банка совершил нападение на свою 39-летнюю коллегу, нанеся ей смертельное ножевое ранение», — уточнили в ведомстве.
Напомним, в Москве сотрудник банка зарезал начальницу на рабочем месте. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство». По предварительной информации, преступление совершил бывший подчинённый погибшей, который был уволен за систематические нарушения трудовой дисциплины. После задержания подозреваемый расплакался, заявив, что действовал в состоянии аффекта.
