Появилось первое фото с места убийства топ-менеджера банка в Москве

Появились первые фотографии с места жестокого убийства сотрудницы банка на рабочем месте в Москве. Топ-менеджера зарезали в одном из отделений на улице Автозаводской. Прокуратура уже взяла расследование трагедии на контроль.

В Москве сотрудник банка зарезал начальницу на рабочем месте. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

«На месте происшествия работу правоохранительных органов координирует заместитель Симоновского межрайонного прокурора Иван Сергеев», — говорится в сообщении регионального ведомства.

По предварительным данным, серьёзные травмы 40-летний подчинённый нанёс своей руководительнице на почве личных неприязненных отношений. Женщина скончалась от полученных травм на месте трагедии. После расправы преступник попытался скрыться, но был обезврежен и задержан. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство).