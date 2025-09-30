В Москве сотрудник банка зарезал начальницу на рабочем месте. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство». Дело расследуется отделом по особо важных делам следственного управления по Южному административному округу ГСУ СК России по городу Москве.

По информации, полученной следственными органами, сегодня в одном из столичных банковских отделений на улице Автозаводской произошла трагедия. Сотрудник финансового учреждения нанес смертельные ножевые ранения своей непосредственной руководительнице. Женщина скончалась от полученных травм непосредственно на месте преступления.

Злоумышленник уже обезврежен и задержан. В ближайшее время его допросят на предмет выяснения причин убийства.

Ранее сообщалось, что житель подмосковной Балашихи Артём Миссюра, обвиняемый в серии отравлений, пытался убить своих дядю и бабушку с помощью ядовитой жидкости, которую выдавал за святую воду.