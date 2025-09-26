Интервидение
26 сентября, 15:03

Серийный отравитель из Балашихи пытался убить дядю и бабушку святой водой

Обложка © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Житель подмосковной Балашихи Артём Миссюра, обвиняемый в серии отравлений, пытался убить своих дядю и бабушку с помощью ядовитой жидкости, которую выдавал за святую воду. Об этом стало известно в ходе судебных слушаний.

Газета «Известия» приводит слова дяди подсудимого, который рассказал, что Миссюра неоднократно приносил родственникам еду и напитки в безымянных бутылках, причём жидкость имела неестественно сладкий вкус. После употребления принесённой им каши с грибами оба родственника оказались в реанимации с острой почечной недостаточностью.

25-летний репетитор по математике был задержан в июле 2024 года после того, как скрытая камера зафиксировала, как он подмешивал неизвестное вещество в соль. Миссюра полностью признал вину в убийстве друга и бабушки, а также в покушении на жизнь семи человек, включая мать и отчима.

Муж-стоматолог убил мать шестерых детей цианидом, подсыпав яд в капельницу
Напомним, отравителя из Балашихи задержали в прошлом году — молодой человек на протяжении полугода травил мать и отчима, дал признательные показания об убийстве двух человек и покушение на жизнь ещё семи. Его главные цели остались в живых, а вот друг и бабушка убийцы погибли.

