Муж-стоматолог убил мать шестерых детей цианидом, подсыпав яд в капельницу
В США стоматолог получил пожизненный срок за отравление жены цианидом
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Стоматолога из штата Колорадо приговорили к пожизненному заключению за отравление своей жены цианидом. Об этом сообщили в ВВС со ссылкой на местную прокуратуру. Мотивом преступления стали планируемый развод и наличие любовницы.
В марте 2023 года Джеймс Крейг доставил свою 43-летнюю супругу Анджелу в больницу с жалобами на судороги и головокружение. Женщину спасти не удалось, и экспертиза установила, что причиной её смерти стало отравление цианидом и тетрагидрозолином – компонентом глазных капель. У погибшей осталось шестеро детей.
В ходе расследования выяснилось, что к гибели причастен муж, работавший стоматологом. Крейг заранее приобретал яды под предлогом нужд стоматологической практики, а затем вводил их жене через капельницу. Он также регулярно интересовался в интернете тем, сколько мышьяка убивает человека и как сделать убийство похожим на сердечный приступ.
Следствие установило, что супруг планировал развод и имел внебрачную связь. Присяжные признали его виновным в умышленном убийстве и приговорили к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение.
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