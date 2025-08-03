Муж-стоматолог убил мать шестерых детей цианидом, подсыпав яд в капельницу

Стоматолога из штата Колорадо приговорили к пожизненному заключению за отравление своей жены цианидом. Об этом сообщили в ВВС со ссылкой на местную прокуратуру. Мотивом преступления стали планируемый развод и наличие любовницы.

В марте 2023 года Джеймс Крейг доставил свою 43-летнюю супругу Анджелу в больницу с жалобами на судороги и головокружение. Женщину спасти не удалось, и экспертиза установила, что причиной её смерти стало отравление цианидом и тетрагидрозолином – компонентом глазных капель. У погибшей осталось шестеро детей.

В ходе расследования выяснилось, что к гибели причастен муж, работавший стоматологом. Крейг заранее приобретал яды под предлогом нужд стоматологической практики, а затем вводил их жене через капельницу. Он также регулярно интересовался в интернете тем, сколько мышьяка убивает человека и как сделать убийство похожим на сердечный приступ.

Следствие установило, что супруг планировал развод и имел внебрачную связь. Присяжные признали его виновным в умышленном убийстве и приговорили к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение.