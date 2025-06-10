Башкирский танцовщик съел отравленную траву, впал в кому на две недели и умер

Башкирский танцовщик Азамат Загиров скончался после двух недель комы, съев отравленную траву. Парню было всего 23 года. Об трагедии рассказал в своём телеграм-канале народный артист Татарстана и Башкортостана Ришат Тухватуллин.

Загиров приехал домой Бураевский район, чтобы помочь родным на огороде. На участке он нашёл свербигу — это травянистое растение в народе считают съедобным. Однако рядом были колхозные поля, которые недавно обработали химикатами. Тухватуллин не исключил, что ветер мог занести токсичные вещества в огороды. После этого у Азамата Загирова произошло тяжёлое отравление, его срочно госпитализировали, но врачи не смогли спасти танцовщика.

«Сегодня наше сердце разрывается от боли — из жизни ушёл наш коллега, друг и талантливейший танцор Азамат. Врачи до последнего боролись за его жизнь. Мы искренне благодарны каждому, кто пытался его спасти, кто не терял надежду и делал всё возможное. Азамат провёл две недели в коме, но, несмотря на все усилия, организм не выдержал — начались тяжёлые осложнения, отказали жизненно важные органы. Сегодня его не стало», — написал Тухватуллин.

Он выразил соболезнования семье Загирова, отметив, что артист был сердцем и гордостью коллектива, а также одним из самых светлых, добрых и искренних людей.