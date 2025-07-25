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25 июля, 06:17

В оздоровительном лагере Бурятии отравилось 24 ребёнка

В Бурятии после массового отравления закрыли детский лагерь, возбуждено дело

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zdan Ivan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zdan Ivan

В оздоровительном лагере «Родник» в Бурятии зафиксирована вспышка норовирусной инфекции. Заболели 24 человека, среди них — как дети, так и сотрудники учреждения. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Лагерь временно закрыт. На месте работают санитарные врачи. Проводится дезинфекция, отобраны пробы воды, продуктов и смывов с поверхностей. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Специалисты устанавливают источник инфекции и проверяют, соблюдались ли нормы при организации питания и проживания.

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А ранее Life.ru писал, что почти 30 детей отравились в лагере на Южном Урале. Несовершеннолетних поместили в медицинский изолятор лагеря, им оказывается вся необходимая помощь.

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Мария Любицкая
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