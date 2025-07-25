В оздоровительном лагере Бурятии отравилось 24 ребёнка

В оздоровительном лагере «Родник» в Бурятии зафиксирована вспышка норовирусной инфекции. Заболели 24 человека, среди них — как дети, так и сотрудники учреждения. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Лагерь временно закрыт. На месте работают санитарные врачи. Проводится дезинфекция, отобраны пробы воды, продуктов и смывов с поверхностей. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Специалисты устанавливают источник инфекции и проверяют, соблюдались ли нормы при организации питания и проживания.