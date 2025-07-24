Месячный малыш получил тяжёлое отравление опиоидами в Ленобласти

В Ленинградской области младенец попал в больницу из-за тяжёлого отравления опиоидами. Как сообщает Mash на Мойке, мама по ошибке дала своему ребёнку взрослое лекарство.

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл в Мурино, мальчик родился месяц назад. Уточняется, что 20 июля мать дала таблетку от колик, но перепутала упаковки и случайно взяла взрослый препарат, который предназначался для мужа. На следующий день женщина снова хотела дать капсулу, но увидела, что состояние малыша ухудшилось, и вызвала скорую.

Мальчика госпитализировали во Всеволожскую КМБ. Медики диагностировали отравление опиоидами, его состояние оценивается как тяжёлое. На данный момент младенец находится в реанимации. По факту произошедшего полиция проводит проверку.