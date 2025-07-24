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24 июля, 11:06

Месячный малыш получил тяжёлое отравление опиоидами в Ленобласти

В Мурино младенца госпитализировали с отравлением опиоидами, которые дала мать

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Ленинградской области младенец попал в больницу из-за тяжёлого отравления опиоидами. Как сообщает Mash на Мойке, мама по ошибке дала своему ребёнку взрослое лекарство.

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл в Мурино, мальчик родился месяц назад. Уточняется, что 20 июля мать дала таблетку от колик, но перепутала упаковки и случайно взяла взрослый препарат, который предназначался для мужа. На следующий день женщина снова хотела дать капсулу, но увидела, что состояние малыша ухудшилось, и вызвала скорую.

Мальчика госпитализировали во Всеволожскую КМБ. Медики диагностировали отравление опиоидами, его состояние оценивается как тяжёлое. На данный момент младенец находится в реанимации. По факту произошедшего полиция проводит проверку.

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Ранее стало известно, что в одном из подмосковных населённых пунктов пятимесячный ребёнок впал в кому после проведения обрезания на дому. Семья прибыли из Таджикистана и для проведения традиционного религиозного обряда пригласили знакомого хирурга, работающего в местной больнице. Но во время процедуры у ребёнка начались приступы и он слаб.

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Юлия Сафиулина
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