Месячный малыш получил тяжёлое отравление опиоидами в Ленобласти
В Мурино младенца госпитализировали с отравлением опиоидами, которые дала мать
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В Ленинградской области младенец попал в больницу из-за тяжёлого отравления опиоидами. Как сообщает Mash на Мойке, мама по ошибке дала своему ребёнку взрослое лекарство.
По данным телеграм-канала, инцидент произошёл в Мурино, мальчик родился месяц назад. Уточняется, что 20 июля мать дала таблетку от колик, но перепутала упаковки и случайно взяла взрослый препарат, который предназначался для мужа. На следующий день женщина снова хотела дать капсулу, но увидела, что состояние малыша ухудшилось, и вызвала скорую.
Мальчика госпитализировали во Всеволожскую КМБ. Медики диагностировали отравление опиоидами, его состояние оценивается как тяжёлое. На данный момент младенец находится в реанимации. По факту произошедшего полиция проводит проверку.
Ранее стало известно, что в одном из подмосковных населённых пунктов пятимесячный ребёнок впал в кому после проведения обрезания на дому. Семья прибыли из Таджикистана и для проведения традиционного религиозного обряда пригласили знакомого хирурга, работающего в местной больнице. Но во время процедуры у ребёнка начались приступы и он слаб.