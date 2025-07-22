Младенец забился в судорогах и впал в кому после обрезания на дому в Подмосковье

Пятимесячный ребёнок впал в кому после проведения обрезания на дому в одном из подмосковных населённых пунктов. Медицинский специалист, который выполнял процедуру, был задержан правоохранительными органами. Об этом сообщает Mash.

Семья с четырьмя детьми прибыла в Россию из Таджикистана и не оформила соответствующие документы для постановки на учёт. Для проведения традиционного религиозного обряда пригласили знакомого хирурга, работающего в местной больнице Подмосковья. Во время процедуры у младенца начались судорожные приступы, после чего ребёнок ослаб, побледнел и перестал адекватно реагировать.

Соседи, услышавшие крики женщины и малыша, вызвали скорую помощь. Мальчика срочно доставили в больницу, где диагностировали аспирационную пневмонию, тяжёлую форму анемии и неясные судороги. Его состояние остаётся крайне тяжёлым и требует интенсивной терапии.

После инцидента полиция задержала хирурга, ответственного за операцию. Мать ребёнка, 38-летняя женщина, привлечена к ответственности за нарушение миграционных правил и халатность в исполнении родительских обязанностей. В настоящее время проводится тщательная проверка обстоятельств случившегося.