Многодетный отец с Урала лишал дочек девственности в 10 лет, ему помогала жена
Насиловавшие детей 10 лет родители из Богдановича получили срок
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Супруги из Богдановича получили 24,5 года и 6 лет колонии за многолетнее насилие над своими дочерьми. Об этом сообщили в пресс-службе Областного суда.
Роман и Татьяна, родители 12 детей, долгое время считались образцовой семьей. Муж работал механиком, участвовал в казачьих патрулях, а жена занималась домом и детьми. Однако за благополучным фасадом скрывалась чудовищная правда: с 2015 года отец насиловал трёх дочерей, а мать помогала ему в этом.
Как рассказал источник E1.RU, преступления начались, когда девочкам исполнялось 9–10 лет. Старшая дочь первой сообщила о происходящем друзьям, после чего те обратились в полицию.
«Трёх дочерей он насиловал девять лет, с 2015 года. Начинал трогать их, как только девочкам исполнялось девять лет. Они попросту не знали, кому сообщить, потому что отец запугивал их. Старшая дочка после 9-го класса поступила в колледж в Сухой Лог и переехала от родителей. Она рассказала о насилии друзьям, своему парню, а они сообщили в полицию. После этого началось расследование, Романа задержали, и он написал явку с повинной», — рассказал источник издания.
Одна из пострадавших призналась, что отец лишил её и сестер девственности в 5–6 классе, а до этого принуждал к другим сексуальным действиям.
Суд учёл явку с повинной и сотрудничество Романа со следствием, назначив ему 24,5 года строгого режима с последующим ограничением свободы и запретом на работу с детьми. Татьяна получила 6 лет колонии общего режима.
По словам знакомого семьи, родственники осуждённых избегают обсуждения этой темы, но в городе их не осуждают. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.
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