Житель подмосковной Балашихи, на протяжении полугода травивший мать и отчима, признался в убийстве двух человек и покушении на семерых. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ и публикует видео следственного эксперимента с преступником.

Серийный отравитель из Балашихи сознался в двух убийствах и семи покушениях. Видео © Телеграм / ГСУ СК России по Московской области

«Следствие вменяет мужчине причастность к смерти в результате отравления двух человек — бабушки фигуранта и друга, а также покушение на убийство еще семи человек, среди которых родители, сестра, дядя, девушка и два друга», – информирует управление.

Вину во всех эпизодах он признал и подробно рассказал о деталях совершённых преступлений. По факту покушения на убийство матери, отчима и дяди отравителю уже предъявили обвинения, по остальным СК намерен предъявить в ближайшее время. Как пояснили в СК во всех случаях обвиняемый угощал потерпевших заранее отравленным морсом, либо подсыпал смертельный яд в пищевую соль и еду. Родителей он травил ради наследства, а друзей – чтобы не возвращать денежные долги. В настоящее время комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза с целью установления психического состояния здоровья мужчины.