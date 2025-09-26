Задержан продавец ядовитого пойла, убившего 7 человек в Ленобласти

В Ленинградской области правоохранители задержали местного жителя, которого подозревают в торговле смертельно опасным суррогатом. По данным следствия, мужчина продавал односельчанам спиртосодержащую жидкость. В результате её употребления погибли семь человек, еще трое сельчан с тяжелыми отравлениями были госпитализированы. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своём телеграм-канале.