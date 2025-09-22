Суд вынес приговор по делу «Мистера Сидра», который убил 50 человек

Суд Самары вынес приговор по делу о производстве напитка «Мистер Сидр», от которого погибли 50 человек. Производитель и поставщик сырья получили 9 и 8 лет колонии соответственно.

Красноглинский районный суд Самары постановил, что Анар Гусейнов, отвечавший за производство «Мистера Сидра», проведёт 9 лет в колонии, а Артем Айрапетян, поставлявший сырьё для напитка, — 8 лет. Оба частично признали свою вину, но утверждали, что не знали о наличии метилового спирта, который и стал причиной трагедии.