Суд вынес приговор по делу «Мистера Сидра», который убил 50 человек

Суд в Самаре приговорил к 8 и 9 годам фигурантов дела Мистера Сидра
Суд Самары вынес приговор по делу о производстве напитка «Мистер Сидр», от которого погибли 50 человек. Производитель и поставщик сырья получили 9 и 8 лет колонии соответственно.
«Гусейнова и Айрапетяна признать виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ», — цитирует ТАСС слова судьи.
Красноглинский районный суд Самары постановил, что Анар Гусейнов, отвечавший за производство «Мистера Сидра», проведёт 9 лет в колонии, а Артем Айрапетян, поставлявший сырьё для напитка, — 8 лет. Оба частично признали свою вину, но утверждали, что не знали о наличии метилового спирта, который и стал причиной трагедии.
Напомним, что по всей России изъяли более 71 тысячи литров пивного напитка «Мистер Сидр», который стал причиной гибели десятков людей. Опасный суррогат нашли в 17 регионах страны, сообщили в Роспотребнадзоре. Следствие установило, что отец и сын похищали спирт со склада МВД в Самарской области, который затем использовался для производства смертельного напитка. Всего ими украдено более шести тонн жидкости. Советский районный суд Самары признал виновными экс-сотрудника МВД Ивана Гребёнкина и двух сообщников — Алексея и Дмитрия Егоровых, которые обеспечивали доступ к спирту. Кроме того, Артем Айрапетян и Анар Гусейнов, обвиняемые в деле об отравлении россиян, частично признали вину.