В Самаре вынесли приговоры виновникам 46 смертей от ядовитого "Мистера Сидра"

Советский районный суд Самары вынес приговор по уголовному делу о хищении весной 2023 года 6 тонн метилового спирта с полицейского склада, который в итоге попал в "Мистер Сидр" и привёл к массовому отравлению людей. Пресс-служба региональной прокуратуры сообщает, что экс-сотрудника МВД Ивана Гребёнкина и двух сообщников — Алексея Егорова и его сына Дмитрия Егорова — признали виновными.

Судом установлено, что в мае 2023 года Гребёнкин, осуществлявший охрану склада ГУ МВД России по Самарской области, вместе с подельниками организовал хищение, как позже оказалось, ядовитого метанола. В течение трёх недель в дни своих дежурств полицейский пропускал Егоровых на грузовике на территорию охраняемого объекта. Там отец и сын с помощью насоса перекачивали жидкость в пустые ёмкости и вывозили.

"Полагая, что похищенная продукция является этиловым спиртом, соучастники реализовали её, а вырученные средства разделили. Фактически же объектом хищения стал метиловый спирт стоимостью 102 тысячи рублей", — уточнили в прокуратуре.