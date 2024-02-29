В Самаре вынесли приговоры виновникам 46 смертей от ядовитого "Мистера Сидра"
В Самаре приговорили к 3,5 года похитителей метанола для напитка "Мистер Сидр"
"Мистер Сидр", которым насмерть отравились 46 человек. Обложка © SHOT
Советский районный суд Самары вынес приговор по уголовному делу о хищении весной 2023 года 6 тонн метилового спирта с полицейского склада, который в итоге попал в "Мистер Сидр" и привёл к массовому отравлению людей. Пресс-служба региональной прокуратуры сообщает, что экс-сотрудника МВД Ивана Гребёнкина и двух сообщников — Алексея Егорова и его сына Дмитрия Егорова — признали виновными.
Судом установлено, что в мае 2023 года Гребёнкин, осуществлявший охрану склада ГУ МВД России по Самарской области, вместе с подельниками организовал хищение, как позже оказалось, ядовитого метанола. В течение трёх недель в дни своих дежурств полицейский пропускал Егоровых на грузовике на территорию охраняемого объекта. Там отец и сын с помощью насоса перекачивали жидкость в пустые ёмкости и вывозили.
"Полагая, что похищенная продукция является этиловым спиртом, соучастники реализовали её, а вырученные средства разделили. Фактически же объектом хищения стал метиловый спирт стоимостью 102 тысячи рублей", — уточнили в прокуратуре.
Бывшего полицейского суд приговорил к трём с половиной годам в колонии общего режима, Егоров-старший получил три года и три месяца колонии общего режима, а его сын Дмитрий — три года и шесть месяцев колонии строгого режима.
Напомним, в июне прошлого года по всей России произошли массовые отравления алкогольным напитком "Мистер Сидр", произведённым на частном пивоваренном заводе "Варка" в Самарской области. Общее число жертв смертельного напитка составило 46 человек. Наибольшее число погибших было в Самарской, Ульяновской, Нижегородской областях. Позже выяснилось, что спирт, ставший основой для суррогатного напитка, был похищен со склада МВД в Самарской области 50-летним Алексеем Егоровым и его 27-летним сыном Дмитрием при помощи полицейского Ивана Гребёнкина.