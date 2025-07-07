«Документы не нужны»: Обвиняемые в отравлении людей метанолом заявили о незнании опасного состава сидра

В суде Красноглинского района Самары, где слушается дело об отравлении метанолом, фигуранты заявили о неосведомлённости об опасном компоненте. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Мне достаточно было, что это этиловый спирт, а какие-то сопроводительные документы не нужны», — заявил обвиняемый Артем Айрапетян, по данным ТАСС.

Производитель Анар Гусейнов и поставщик сырья Артем Айрапетян, проходящие по делу о массовой гибели людей, частично признали вину, но отвергли обвинения в сговоре. Айрапетян пояснил суду, что приобретал спирт у знакомых без проверки документов, полагаясь на их заверения о качестве. Он отметил, что заработал лишь 20 тысяч рублей на перепродаже 4 тонн спирта по 100 рублей за литр.

Гусейнов со своей стороны заявил, что проверял сырье подручными методами, включая оценку цвета пламени при горении. Оба обвиняемых настаивают, что не знали о наличии метилового спирта в поставленном сырье. Суд уже заслушал показания потерпевших и перешёл к допросу подсудимых.