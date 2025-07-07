«Документы не нужны»: Обвиняемые в отравлении людей метанолом заявили о незнании опасного состава сидра
Обвиняемые по делу о напитке «Мистер Сидр» отрицают осведомлённость о метаноле
Обложка © Telegram / УМВД России по Ульяновской области
В суде Красноглинского района Самары, где слушается дело об отравлении метанолом, фигуранты заявили о неосведомлённости об опасном компоненте. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
«Мне достаточно было, что это этиловый спирт, а какие-то сопроводительные документы не нужны», — заявил обвиняемый Артем Айрапетян, по данным ТАСС.
Производитель Анар Гусейнов и поставщик сырья Артем Айрапетян, проходящие по делу о массовой гибели людей, частично признали вину, но отвергли обвинения в сговоре. Айрапетян пояснил суду, что приобретал спирт у знакомых без проверки документов, полагаясь на их заверения о качестве. Он отметил, что заработал лишь 20 тысяч рублей на перепродаже 4 тонн спирта по 100 рублей за литр.
Гусейнов со своей стороны заявил, что проверял сырье подручными методами, включая оценку цвета пламени при горении. Оба обвиняемых настаивают, что не знали о наличии метилового спирта в поставленном сырье. Суд уже заслушал показания потерпевших и перешёл к допросу подсудимых.
Уголовное дело было возбуждено по статье о производстве небезопасной спиртосодержащей продукции, повлекшей по неосторожности смерть 50 человек. Судебные слушания продолжаются с февраля текущего года.
Напомним, в июне 2023 года в России зафиксировали многочисленные случаи отравления алкогольным напитком «Мистер Сидр», который производился на частном пивоваренном предприятии «Варка», расположенном в Самарской области. Эта трагедия унесла жизни 50 человек. Самое большое количество летальных исходов произошло в Самарской, Ульяновской и Нижегородской областях. Расследование показало, что спирт, использованный для изготовления контрафактного напитка, был украден со склада МВД в Самарской области Алексеем Егоровым (50 лет) и его сыном Дмитрием (27 лет) с помощью сотрудника полиции Ивана Гребёнкина.