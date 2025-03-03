Двое обвиняемых по делу ядовитого «Мистера Сидра» частично признали вину
В Самаре изготовители «Мистера Сидра» Гусейнов и Айрапетян частично признали вину
В Самаре Артем Айрапетян и Анар Гусейнов, обвиняемые в деле об отравлении россиян, частично признали свою вину. Им предъявлены обвинения в производстве и продаже спиртосодержащей продукции в составе группы лиц по предварительному сговору, что, по неосторожности, привело к смерти двух и более человек (часть 3 статьи 238 УК РФ).
«Вину признаю кроме той части, где говорится о… группе лиц по предварительному сговору. В этой части вину не признаю», — передаёт слова Гусейнова РИА «Новости».
Второй фигурант также не согласился с квалификацией уголовного дела в части сговора на производство напитка группой лиц.
Напомним, в июне 2023 года по всей России произошли массовые отравления алкогольным напитком «Мистер Сидр», произведённым на частном пивоваренном заводе «Варка» в Самарской области. Общее число жертв смертельного напитка составило 50 человек. Наибольшее число погибших было в Самарской, Ульяновской, Нижегородской областях. Позже выяснилось, что спирт, ставший основой для суррогатного напитка, был похищен со склада МВД в Самарской области 50-летним Алексеем Егоровым и его 27-летним сыном Дмитрием при помощи полицейского Ивана Гребёнкина.