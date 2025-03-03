Двое обвиняемых по делу ядовитого «Мистера Сидра» частично признали вину

В Самаре Артем Айрапетян и Анар Гусейнов, обвиняемые в деле об отравлении россиян, частично признали свою вину. Им предъявлены обвинения в производстве и продаже спиртосодержащей продукции в составе группы лиц по предварительному сговору, что, по неосторожности, привело к смерти двух и более человек (часть 3 статьи 238 УК РФ).