Муж убитой в Москве сотрудницы банка примчался на место трагедии с пистолетом

Муж убитой в Москве топ-менеджера банка прибыл на место трагедии с пистолетом, намереваясь отомстить за смерть супруги. Однако вдовец был остановлен сотрудниками полиции, сообщает 360.ru.

По предварительной информации, преступление совершил бывший подчинённый погибшей, который был уволен за систематические нарушения трудовой дисциплины. После задержания подозреваемый расплакался, заявив, что действовал в состоянии аффекта и не имел намерения причинять смерть.