Муж убитой в Москве сотрудницы банка примчался на место трагедии с пистолетом
Муж убитой в Москве топ-менеджера банка прибыл на место трагедии с пистолетом, намереваясь отомстить за смерть супруги. Однако вдовец был остановлен сотрудниками полиции, сообщает 360.ru.
По предварительной информации, преступление совершил бывший подчинённый погибшей, который был уволен за систематические нарушения трудовой дисциплины. После задержания подозреваемый расплакался, заявив, что действовал в состоянии аффекта и не имел намерения причинять смерть.
Напомним, ранее в Москве сотрудник банка зарезал начальницу на рабочем месте. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство». Дело расследуется отделом по особо важных делам следственного управления по Южному административному округу ГСУ СК России по городу Москве.
