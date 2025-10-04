В убийстве матери и 11-летнего ребёнка в Якутске заподозрили дочь убитой

В Якутске следственные органы рассматривают причастность дочери к убийству матери и её 11-летнего брата. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к следствию.

«Убита супруга и сын Саввы Михайлова, известного в Якутии коммуниста, участника СВО, погибшего в 2023 году в госпитале Санкт-Петербурга. Следователи установили причастное лицо, под подозрением дочь», — заявил источник.

Напомним, 3 октября в Якутске были обнаружены тела женщины и её 11-летнего сына с признаками насильственной смерти. По факту убийства было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Ход расследования находится на контроле прокуратуры республики.

