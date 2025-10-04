Стали известны ужасающие подробности убийства одной из жертв «ангарского маньяка»

«Ангарский маньяк» Михаил Попков, отбывающий пожизненный срок за десятки убийств, во время расправы над одной из жертв сломал ей десять рёбер, пробил череп топором, после чего сжёг тело. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на соответствующие документы.

Бывший сотрудник милиции Михаил Попков, прозванный «ангарским маньяком», совершал свои злодеяния начиная с 90-х годов. На его счету 89 доказанных убийств, что делает его самым жестоким серийным убийцей в истории России и Советского Союза. Несмотря на то, что он был задержан ещё в 2012 году, до сих пор продолжают всплывать новые эпизоды его преступной деятельности.

Одна из жертв маньяка — 36-летняя уборщица ангарской школы. Известно, что Попков встретил её в парке «Современник» в 2011 году, когда возвращался домой на велосипеде после ремонта в своей новой квартире. Между ними возник конфликт.

По данным следствия, Попков жестоко избил женщину руками и ногами, после чего попытался её задушить. Затем он нанёс ей несколько ударов топором по голове. Чтобы скрыть следы преступления, он затащил тело жертвы в заброшенную кирпичную башню в парке, облил горючим и поджёг.

Медицинская экспертиза обнаружила у погибшей многочисленные травмы, включая открытую черепно-мозговую травму и множественные переломы рёбер.

За это убийство Попков был приговорён в конце августа 2025 года к 9,5 года лишения свободы. Однако, учитывая предыдущие приговоры, суд окончательно назначил ему пожизненное заключение в колонии особого режима.

