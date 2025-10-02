В Курганской области нашли серийного убийцу спустя 45 лет

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Курганской области, обвиняемого в трёх убийствах, совершенных в 1983, 1987 и 1998 годах. О поимке серийного убийцы сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Видео © Telegram / Следком

Расследование самого старого дела началось с повторного изучения убийства 1998 года, когда тело женщины было найдено в канализационном колодце. Следователи провели новые экспертизы вещественных доказательств. Генетический и трасологический анализы позволили установить владельца кроссовок, след от которых остался на месте преступления. Им оказался мужчина 1967 года рождения, который уже находился в колонии за покушение на убийство. Его этапировали в Курганскую область для допросов.

В ходе следствия выяснилось, что в 1998 году обвиняемый, будучи пьяным, жестоко избил молотком малознакомую женщину в своей квартире, а тело выбросил в люк. Позже он признался ещё в двух убийствах: в 1983 году он убил незнакомого мужчину во время уличного конфликта, а в 1987 году — подростка, с которым познакомился в автобусе.

«По всем трём эпизодам обвиняемый дал признательные показания, подтвердив их в ходе проведённых с его участием следственных действий», — заявили в Следственном комитете. Там подчеркнули, что все предыдущие заявления мужчины о невиновности были опровергнуты собранными доказательствами. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее Life.ru сообщал, что барнаульский суд вынес обвинительный приговор экс-руководителю Калманского района Виталию Манишину, которого журналисты прозвали «политеховским маньяком». Он признан виновным в серии убийств и изнасилований одиннадцати девушек и приговорён к 25 годам заключения. Первые семь лет Манишин проведёт в тюрьме, после чего будет переведён для отбывания наказания в колонию строгого режима.