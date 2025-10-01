Серийного маньяка-насильника из Москвы поймали спустя 33 года из-за его болтовни с 30 жертвами

В России раскрыли серию из нескольких десятков изнасилований и нападений, совершённых в Москве в период с 1992 по 2003 года. Было выявлено 15 нераскрытых уголовных дел о преступлениях, совершённых в различных административных округах столицы. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.

В Москве раскрыли серию изнасилований и разбойных нападений. Видео © Telegram / Следком

«Завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого местного жителя. Он обвиняется в совершении 25 изнасилований и насильственных действий сексуального характера, а также 11 разбойных нападений в отношении 16 потерпевших, в том числе несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

После возобновления расследования и объединения дел в одно производство удалось установить подозреваемого, который ранее не рассматривался в качестве причастного к преступлениям. Способы нападения и внешность преступника совпали с криминалистическим «почерком». Во время «охоты» маньяк сообщал жертвам некоторые личные данные, которые помогли его вычислить.

Потерпевшие, опрошенные следователями, уверенно опознали задержанного. Он признался во всех преступлениях и дал подробные показания. В настоящее время дело передано в суд.

