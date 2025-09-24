В Красноуфимске зарезали известного учёного
В Красноуфимске зарезали экс-главу филиала сельхозакадемии из-за антиквариата
В Красноуфимске жестоко убит 71-летний бывший руководитель филиала сельскохозяйственной академии Евгений Яшин. Обстоятельства трагедии раскрыл Ural Mash.
По данным канала, конфликт разгорелся между пенсионером и его 62-летним знакомым на почве финансовых разногласий. По предварительной версии, учёный отказался оплачивать товар, который ему принёс подозреваемый. Тот, не смирившись с отказом, покинул магазин антиквариата, принадлежавший Яшину, но вскоре вернулся с ножом и набросился на него. Почётный работник образования скончался от множественных ножевых ранений.
