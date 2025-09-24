В Красноуфимске зарезали известного учёного

По данным канала, конфликт разгорелся между пенсионером и его 62-летним знакомым на почве финансовых разногласий. По предварительной версии, учёный отказался оплачивать товар, который ему принёс подозреваемый. Тот, не смирившись с отказом, покинул магазин антиквариата, принадлежавший Яшину, но вскоре вернулся с ножом и набросился на него. Почётный работник образования скончался от множественных ножевых ранений.