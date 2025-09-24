Интервидение
24 сентября, 11:54

В Красноуфимске зарезали известного учёного

В Красноуфимске зарезали экс-главу филиала сельхозакадемии из-за антиквариата

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mzynasx

В Красноуфимске жестоко убит 71-летний бывший руководитель филиала сельскохозяйственной академии Евгений Яшин. Обстоятельства трагедии раскрыл Ural Mash.

По данным канала, конфликт разгорелся между пенсионером и его 62-летним знакомым на почве финансовых разногласий. По предварительной версии, учёный отказался оплачивать товар, который ему принёс подозреваемый. Тот, не смирившись с отказом, покинул магазин антиквариата, принадлежавший Яшину, но вскоре вернулся с ножом и набросился на него. Почётный работник образования скончался от множественных ножевых ранений.

Тела зарезанных мужчины и женщины нашли в двух разных парках Москвы
Ранее Life.ru сообщал, что в Обнинске женщина серьёзно ранила ножом своего сожителя. Нападение произошло после его признания в измене и оскорбительных высказываний о её внешности. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ей грозит до десяти лет тюрьмы.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

