Тела зарезанных мужчины и женщины нашли в двух разных парках Москвы

В двух парках Москвы найдены тела мужчины и женщины с ножевыми ранениями. Об этом сообщает SHOT.

Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, тело первой жертвы нашли в Филёвском парке. По предварительным данным, его ранили ножом в шею. Подозреваемый в убийстве задержан, он признал вину. СК будет просить арестовать мужчину. Дело на контроле у столичной прокуратуры.