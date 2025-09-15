Тела зарезанных мужчины и женщины нашли в двух разных парках Москвы
SHOT: Тела мужчины и женщины с ножевыми ранениями найдены в двух парках Москвы
В двух парках Москвы найдены тела мужчины и женщины с ножевыми ранениями. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, тело первой жертвы нашли в Филёвском парке. По предварительным данным, его ранили ножом в шею. Подозреваемый в убийстве задержан, он признал вину. СК будет просить арестовать мужчину. Дело на контроле у столичной прокуратуры.
Второе тело обнаружили в Битцевском парке. Сейчас на месте работают специалисты. Рядом с телом женщины найден нож. Обстоятельства инцидентов выясняются.