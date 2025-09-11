Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
11 сентября, 11:09

Зумер-маньяк, зарезавший 15-летнюю школьницу в Петербурге, признал вину

Юноша из Южно-Сахалинска, обвиняемый в убийстве петербургской школьницы. Обложка © Telegram / SHOT

Студент, обвиняемый в убийстве 15-летней школьницы в Петербурге, на допросе признал свою вину. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

После этого 18-летний Максим отказался предоставлять дополнительные сведения, сославшись на статью 51 Конституции, которая гарантирует право не свидетельствовать против себя.

Напомним, труп 15-летней школьницы с ножевыми ранами нашли вечером 7 сентября в апарт-отеле в Петербурге. Её убил бывший молодой человек, с которым школьница познакомилась в онлайн-игре. Студент позвал жертву в номер, где заколол её ножом. После убийства он сфотографировал тело и отправил снимок другу.

    avatar