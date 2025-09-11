Зумер-маньяк, зарезавший 15-летнюю школьницу в Петербурге, признал вину

Студент, обвиняемый в убийстве 15-летней школьницы в Петербурге, на допросе признал свою вину. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

После этого 18-летний Максим отказался предоставлять дополнительные сведения, сославшись на статью 51 Конституции, которая гарантирует право не свидетельствовать против себя.



