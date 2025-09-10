Мессенджер MAX
10 сентября, 12:46

Убийцу геймерши из Петербурга перевели в психиатрическое отделение из реанимации

78.ru: Убившего школьницу в отеле в Петербурге перевели из реанимации

Юноша из Южно-Сахалинска, обвиняемый в убийстве петербургской школьницы. Обложка © Telegram / SHOT

Подозреваемый в убийстве петербургской школьницы был переведён из реанимации в специализированное медучреждение. Об этом информирует 78.ru.

После происшествия в гостинице молодого человека в состоянии острого психоза с травмами рук доставили в больницу. На данный момент 18-летний житель Южно-Сахалинска находится в соматопсихиатрическом отделении, где получает комплексную медицинскую помощь.

Как стало известно изданию, у парня обнаружены психиатрические нарушения. Он сонлив, неконтактен и агрессивен. Сейчас к нему никого не пускают.

Вёл резать: Камеры сняли последние минуты школьницы, убитой парнем из онлайн-игры

Напомним, труп 15-летней школьницы с ножевыми ранами нашли вечером 7 сентября в апарт-отеле в Петербурге. Её убил бывший молодой человек, с которым школьница познакомилась в онлайн-игре. Студент позвал жертву в номер, где заколол её ножом. После убийства он сфотографировал тело и отправил снимок другу.

