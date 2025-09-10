Убийцу геймерши из Петербурга перевели в психиатрическое отделение из реанимации

Подозреваемый в убийстве петербургской школьницы был переведён из реанимации в специализированное медучреждение. Об этом информирует 78.ru.

После происшествия в гостинице молодого человека в состоянии острого психоза с травмами рук доставили в больницу. На данный момент 18-летний житель Южно-Сахалинска находится в соматопсихиатрическом отделении, где получает комплексную медицинскую помощь.

Как стало известно изданию, у парня обнаружены психиатрические нарушения. Он сонлив, неконтактен и агрессивен. Сейчас к нему никого не пускают.