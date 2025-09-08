Мессенджер MAX
8 сентября, 12:51

Вёл резать: Камеры сняли последние минуты школьницы, убитой парнем из онлайн-игры

Опубликовано видео последних минут убитой в петербургском отеле школьницы

Юноша из Южно-Сахалинска, обвиняемый в убийстве петербургской школьницы. Обложка © Telegram / SHOT

Последние минуты жизни петербургской школьницы, ставшей жертвой жестокого убийства в апарт-отеле, попали на камеры наблюдения. О подробностях трагедии со ссылкой на видеоматериалы сообщает новостной портал 78.ru.

Видео © Telegram / 78 | НОВОСТИ

На опубликованных кадрах видно, как молодой человек и девушка идут по коридору гостиницы и входят в номер, где впоследствии и было совершено преступление. По информации издания, в день происшествия потерпевшая солгала своей матери, заявив, что отправляется на прогулку с подругой, а также попросила знакомую обеспечить ей алиби.

Life.ru узнал после жуткого убийства девочки парнем из онлайн-игры, как ИИ меняет психику детей
Life.ru узнал после жуткого убийства девочки парнем из онлайн-игры, как ИИ меняет психику детей

Тело девочки с ножевыми ранениями обнаружили вечером 7 сентября в апарт-отеле на Витебском проспекте в Петербурге. Убийцей оказался её экс-бойфренд из онлайн-игры. 18-летний юноша пригласил её в номер и расправился с ней. Позже он отправил жуткое фото своему товарищу. После трагедии в России потребовали создать «барьер» для детей в онлайн-играх.

