Вёл резать: Камеры сняли последние минуты школьницы, убитой парнем из онлайн-игры

На опубликованных кадрах видно, как молодой человек и девушка идут по коридору гостиницы и входят в номер, где впоследствии и было совершено преступление. По информации издания, в день происшествия потерпевшая солгала своей матери, заявив, что отправляется на прогулку с подругой, а также попросила знакомую обеспечить ей алиби.