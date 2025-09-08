Life.ru узнал после жуткого убийства девочки парнем из онлайн-игры, как ИИ меняет психику детей

Эпоха цифровых технологий изменила жизнь подростков с появлением платформ, таких как TikTok, и с развитием искусственного интеллекта (ИИ). Все эти изобретения влияют на психическое здоровье, социальное развитие и когнитивные функции молодёжи, далеко не всегда такое влияние оказывается позитивным. Об этом рассказала журналисту Life.ru нейропсихолог Марианна Абравитова после страшного убийства школьницы в петербургском отеле бойфрендом из онлайн-игры.

TikTok использует алгоритмы для максимизации времени просмотра. Бесконечная лента персонализированного контента приводит к нарушению сна, снижению успеваемости и социальной изоляции. Подростки проводят в приложении 3–4 часа в сутки, что повышает риск депрессии. Патологическое пользование Интернетом ухудшает концентрацию и замедляет реакции. Марианна Абравитова Нейропсихолог

Платформа продвигает нереалистичные стандарты красоты, что очень опасно в подростковом возрасте, отметила эксперт. TikTok стал источником медицинской дезинформации, особенно в ментальном здоровье. Подростки часто самостоятельно диагностируют расстройства по интернет-трендам, что осложняет работу специалистов, продолжает Абравитова.

Она напомнила, что многие подростки используют ИИ-компаньонов для эмоциональной поддержки и советов, находя общение с ними не менее приятным, чем с друзьями. Это создаёт риск эмоциональной зависимости от виртуальных сущностей, которые всегда доступны и поддерживают. Активное использование ИИ для повседневных задач (написание писем, выбор одежды, принятие решений) может препятствовать развитию мышления и социальных навыков, предупредила собеседница Life.ru. Подростки теряют доверие к собственному суждению, полагаясь на алгоритмы, что опасно в период формирования идентичности и критического мышления.

«ИИ-компаньоны иногда дают неадекватные ответы на чувствительные темы, включая суицидальные мысли. Некоторые платформы предназначены для взрослых, но используются подростками», — предостерегла психолог.

Однако есть и плюсы у современных технологий. По словам эксперта, TikTok даёт пространство для творчества, обучения и развития цифровой грамотности. Некоторые подростки находят там возможности для карьеры и общения. Но при этом именно родители должны помогать детям осознанно использовать цифровые платформы, устанавливая границы времени и обсуждая контент. Психика несовершеннолетних в эпоху TikTok и ИИ претерпевает глубокие изменения, сталкиваясь с вызовами и возможностями. Задача общества — найти баланс между использованием потенциала технологий и минимизацией вреда, выразила уверенность Абравитова.