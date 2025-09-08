Мессенджер MAX
Регион
8 сентября, 06:02

15-летнюю девушку нашли зверски убитой в апарт-отеле в Петербурге

15-летнюю девушку зарезали в апарт-отеле на Витебском проспекте в Петербурге

Обложка © Telegram / Питерский Следком

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту убийства 15-летней девушки. Тело подростка с множественными ножевыми ранениями нашли вечером 7 сентября в апарт-отеле на Витебском проспекте. Об этом сообщили в ГСУ СК России по городу.

«Молодой человек пригласил ранее знакомую девушку в номер, где на почве неприязненных отношений нанёс ножом множественные удары. Подозреваемый после совершения убийства нанёс себе повреждения, с которыми был доставлен в больницу», — говорится в сообщении.

На месте происшествия проведён осмотр, назначены экспертизы, а также организован комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств случившегося.

Били по голове и вырывали волосы: Школьницы измывались над сверстницей под улюлюканье друзей
Ранее в Ленинградской области задержали 40-летнего жителя Волосово по подозрению в распространении детской порнографии. Его вычислили в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведённых совместно сотрудниками управления по борьбе с киберпреступностью и уголовного розыска.

