15-летнюю девушку нашли зверски убитой в апарт-отеле в Петербурге

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту убийства 15-летней девушки. Тело подростка с множественными ножевыми ранениями нашли вечером 7 сентября в апарт-отеле на Витебском проспекте. Об этом сообщили в ГСУ СК России по городу.

«Молодой человек пригласил ранее знакомую девушку в номер, где на почве неприязненных отношений нанёс ножом множественные удары. Подозреваемый после совершения убийства нанёс себе повреждения, с которыми был доставлен в больницу», — говорится в сообщении.

На месте происшествия проведён осмотр, назначены экспертизы, а также организован комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств случившегося.