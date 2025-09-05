В Ленобласти поймали 40-летнего извращенца за непристойное видео с девочкой
В Ленобласти задержан мужчина за распространении детской порнографии
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /HTWE
В Волосовском районе Ленинградской области задержан местный житель по подозрению в распространении детской порнографии. Данное заявление сделали в пресс-службе ГУ МВД России Петербургу и Ленобласти.
«В результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УБК ГУ МВД России и отдела уголовного розыска ОМВД России по Волосовскому району Ленинградской области задержали 40-летнего жителя города Волосово», — говорится в сообщении.
Следствие располагает данными, что в апреле текущего года подозреваемый разместил на своей странице в социальной сети порнографический материал с участием несовершеннолетней. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 242.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативные и следственные действия.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали слесаря из-за подозрения в покупке и рассылке детской порнографии через соцсети. Подозреваемым оказался 48-летний житель Красногвардейского района, трудоустроенный слесарем-сборщиком на одном из предприятий города. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.