5 сентября, 14:31

В Ленобласти поймали 40-летнего извращенца за непристойное видео с девочкой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /HTWE

В Волосовском районе Ленинградской области задержан местный житель по подозрению в распространении детской порнографии. Данное заявление сделали в пресс-службе ГУ МВД России Петербургу и Ленобласти.

«В результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УБК ГУ МВД России и отдела уголовного розыска ОМВД России по Волосовскому району Ленинградской области задержали 40-летнего жителя города Волосово», — говорится в сообщении.

Следствие располагает данными, что в апреле текущего года подозреваемый разместил на своей странице в социальной сети порнографический материал с участием несовершеннолетней. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 242.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативные и следственные действия.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали слесаря из-за подозрения в покупке и рассылке детской порнографии через соцсети. Подозреваемым оказался 48-летний житель Красногвардейского района, трудоустроенный слесарем-сборщиком на одном из предприятий города. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • МВД РФ
  • Происшествия
  • Ленинградская область
