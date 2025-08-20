Учитель из Петербурга занимался сексом со школьницей прямо в классе и сделал её порнозвездой

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело против молодого учителя, обвиняемого в совращении несовершеннолетней. 33-летний педагог создавал порнографические материалы с участием 15-летней девочки, сообщает издание «Конкретно.ру».

Заявление на учителя, работающего в одной из школ Центрального района, написала 48-летняя петербурженка ещё в начале апреля. Она заявила, что её дочь подверглась сексуальному насилию в период с мая 2024 года по март 2025 года. По словам матери, педагог совершал над школьницей различные развратные действия и вступал с ней в половую связь.

Следствие установило, что педагог вёл переписку с жертвой и отправлял ей фотографии порнографического содержания. Осенью прошлого года мужчина организовывал фотосессии с ученицей прямо в своём кабинете и как минимум четыре раза снимал её обнаженной на мобильный телефон. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.