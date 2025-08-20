Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 августа, 08:57

Учитель из Петербурга занимался сексом со школьницей прямо в классе и сделал её порнозвездой

В Петербурге арестовали учителя за совращение ученицы и съёмки порно в школе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело против молодого учителя, обвиняемого в совращении несовершеннолетней. 33-летний педагог создавал порнографические материалы с участием 15-летней девочки, сообщает издание «Конкретно.ру».

Заявление на учителя, работающего в одной из школ Центрального района, написала 48-летняя петербурженка ещё в начале апреля. Она заявила, что её дочь подверглась сексуальному насилию в период с мая 2024 года по март 2025 года. По словам матери, педагог совершал над школьницей различные развратные действия и вступал с ней в половую связь.

Следствие установило, что педагог вёл переписку с жертвой и отправлял ей фотографии порнографического содержания. Осенью прошлого года мужчина организовывал фотосессии с ученицей прямо в своём кабинете и как минимум четыре раза снимал её обнаженной на мобильный телефон. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

Няня получила 100 лет тюрьмы за то, что отдавала детей своему парню-педофилу
Няня получила 100 лет тюрьмы за то, что отдавала детей своему парню-педофилу

Ранее стало известно, что в Дагестане задержан 24-летний местный житель, который подозревается в сексуальном преступлении в отношении своей 5-летней соседки. Главную улику нашли в телефоне извращенца — он снимал издевательства над ребёнком на видео.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar