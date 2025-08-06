Слесарь-тихушник из Петербурга оказался распространителем детского порно
Петербургского слесаря задержали из-за распространения детской порнографии
В Санкт-Петербурге задержали мужчину по подозрению в распространении детской порнографии. Обложка © МВД по Петербургу и Ленобласти
Слесаря задержали в Санкт-Петербурге из-за подозрения в покупке и рассылке детской порнографии через соцсети. Об этом сообщили в региональном управлении МВД. В его отношении возбуждено уголовное дело.
«Предварительно установлено, что в начале июля текущего года в одной из социальных сетей задержанный не только сам приобретал у третьих лиц порнографические материалы с участием несовершеннолетних, но и отправлял подобный криминальный «контент» через личные сообщения другим пользователям», — говорится в сообщении.
Подозреваемым оказался 48-летний житель Красногвардейского района Петербурга, трудоустроенный слесарем-сборщиком на одном из предприятий города. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится под стражей, сотрудники полиции продолжают оперативно-следственные мероприятия.
Ранее в Санкт-Петербурге произошёл шокирующий инцидент на почве ревности: женщина подожгла предполагаемую соперницу. Возле дома № 107 на улице Первого Мая вспыхнул автомобиль Chery Tiggo 7 Pro — из машины выбралась 42-летняя женщина с тяжёлыми ожогами. Она получила до 80% ожогов тела и была экстренно госпитализирована. Пожарные оперативно потушили возгорание, на месте работали экстренные службы.