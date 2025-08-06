Ревнивая петербурженка попыталась заживо сжечь соперницу в машине

В Санкт-Петербурге женщина решила сжечь соперницу на фоне ревности к мужу. Как сообщает ГУ МВД России по региону, пострадавшую госпитализировали с ожогами 80% тела.

Инцидент произошёл возле дома № 107 на улице Первого Мая. Очевидцы обнаружили, что загорелся автомобиль Chery Tiggo 7 Pro и из него выбралась 42-летняя женщина, которой срочно требовалась медицинская помощь. На место прибыли сотрудники оперативных служб. Пожарные ликвидировали возгорание, пострадавшую госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Выяснилось, что 38-летняя петербурженка приревновала соперницу к мужу, облила горючей жидкостью автомобиль, в котором находилась «разлучница», и подожгла. По словам врачей, ожоги 1-2 степени составили 80% тела. Пострадавшая находится в реанимации. Ревнивицу задержали, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».