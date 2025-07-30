Ревнивая россиянка пырнула мужа в живот, чтобы привлечь его внимание
Ni Mash: Нижегородка ударила мужа ножом из-за отсутствия внимания
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В Сормово Нижегородского области семейный ужин закончился поножовщиной — местная жительница ударила гражданского супруга ножом в живот. Всё из-за ревности. Татьяна ждала мужа из командировки. Как только он вернулся, она закатила ему скандал из-за отсутствия внимания. Об этом сообщил Ni Mash.
Она приревновала и обвинила его в измене. После словесной перепалки мужчина встал из-за стола, но не успел уйти — Татьяна схватила нож и ударила его в живот. Пострадавший потерял два литра крови и был экстренно госпитализирован. По счастью, медики успели его спасти. Сама Татьяна на суде вину признала и раскаялась. Суд приговорил её к трём годам лишения свободы условно.
Ранее китайский певец и актёр Чжан Иян был признан виновным в жестоком убийстве своей несовершеннолетней возлюбленной. Преступление вызвало широкий общественный резонанс в Китае из-за особенностей дела: в 2021 году 30-летний артист начал отношения с 15-летней школьницей. Используя своё положение и психологическое давление, он установил над девушкой контроль — угрожал самоубийством и членовредительством в случае расставания.