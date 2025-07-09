Пропавшую сибирячку нашли мёртвой в могиле у дома её парня, он под подозрением и пустился в бега

В Иркутской области найдена мёртвой 20-летняя абитуриентка, которая должна была подать документы на поступление в колледж, но пропала. Тело девушки обнаружили закопанным возле дома её молодого человека, который сразу пустился в бега. О случившемся сообщает SHOT.

Убитая девушка и её парень, который мог совершить над ней расправу. Обложка © Telegram / SHOT

Всё произошло два дня назад, когда Кристина поехала из посёлка Первомайское, что в Усть-Ордынском Бурятском округе, в Иркутск подавать документы на поступление в техникум экономики и права. По словам матери, девушка прислала ей сообщение, что с ней всё в порядке, однако уже вечером перестала выходить на связь. Обеспокоенные родители написали заявление о пропаже в полицию, а также поехали в соседнее село, где проживает молодой человек их дочери — 22-летний Артём.

В доме юноши они нашли телефон своей дочери и её вещи, после чего вызвали на место полицейских. Правоохранители нашли свежую «могилу» девушки недалеко от дома Артёма. Как рассказали близкие пары, ребята поссорились, молодой человек не хотел, чтобы Кристина обучалась на водительские права, и требовал приехать к нему. Конфликт произошёл как раз за день до отъезда девушки в техникум. Её мать добавила, что возлюбленные встречались только год и постоянно скандалили. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый сбежал, его объявили в розыск.