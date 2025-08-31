Мессенджер MAX
31 августа, 15:00

Били по голове и вырывали волосы: Школьницы избили сверстницу на камеру под улюлюканье друзей

Прокуратура начала проверку после избиения 13-летней девочки под Калининградом

Обложка © Life.ru

В Гусеве Калининградской области сверстники жестоко избили на стадионе 13-летнюю девочку. Прокуратура начала проверку по факту случившегося, рассказали в региональном ведомстве. При этом подростки снимали избиение на камеру, видео попало в Сеть.

«По предварительной информации, 29 августа текущего года в Гусеве на городском стадионе в ходе конфликта между школьницами две несовершеннолетние в возрасте 13 и 14 лет причинили телесные повреждения своей 13-летней знакомой», — говорится в тексте.

На ужасающих кадрах одна из обидчиц зверски бьёт девочку по голове кулаками, таскает за волосы, потом к драке присоединяется её подруга и продолжает наносить удары. Толпа молодых людей, стоящая рядом, только смеётся и подначивает агрессорш. Жертва не пытается дать сдачи, в конце видео слышен её плач от боли. Драку пыталась остановить случайная прохожая, но у неё не вышло. Полиция уже установила личности всех участников драки.

Задержаны около 20 футболистов-мигрантов, избивавших соперников

Ранее сообщалось, что в Копейске 26-летняя местная жительница, защищая мужа в пьяной драке, зарезала 19-летнего парня. Девушка ударила обидчика ножом в руку и грудь, от чего тот скончался.

Татьяна Миссуми
