22 августа, 12:25

В Копейске девушка влезла в пьяную драку мужиков и зарезала обидчика супруга

СК РФ: Женщина в Копейске зарезала 19-летнего парня в пьяной ссоре

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mongkolchon Akesin

В Копейске 26-летняя местная жительница, защищая мужа в пьяной драке, зарезала 19-летнего парня. Конфликт произошёл в мае 2025 года: девушка ударила обидчика ножом в руку и грудь, от чего тот скончался.

«Во взаимодействии следователя СК России и оперативных сотрудников ОМВД России по городу Копейску преступление раскрыто в кратчайшие сроки», — отмечается в сообщении ведомства.

Уголовное дело уже направили в Копейский городской суд.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала 40-летнюю женщину с 12 судимостями за убийство гражданского мужа, чьё тело нашли в их квартире. Конфликт разгорелся во время застолья, и мужчина получил смертельное ножевое ранение. Подозреваемая Анастасия заявила, что он сам наткнулся на нож, но криминалисты опровергли её версию из-за характера ран.

