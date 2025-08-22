В Копейске девушка влезла в пьяную драку мужиков и зарезала обидчика супруга
СК РФ: Женщина в Копейске зарезала 19-летнего парня в пьяной ссоре
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mongkolchon Akesin
В Копейске 26-летняя местная жительница, защищая мужа в пьяной драке, зарезала 19-летнего парня. Конфликт произошёл в мае 2025 года: девушка ударила обидчика ножом в руку и грудь, от чего тот скончался.
В Копейске женщина влезла в драку мужиков и зарезала обидчика супруга. Фото © Telegram / Челябинский Следком
В Копейске женщина влезла в драку мужиков и зарезала обидчика супруга. Фото © Telegram / Челябинский Следком
«Во взаимодействии следователя СК России и оперативных сотрудников ОМВД России по городу Копейску преступление раскрыто в кратчайшие сроки», — отмечается в сообщении ведомства.
Уголовное дело уже направили в Копейский городской суд.
Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала 40-летнюю женщину с 12 судимостями за убийство гражданского мужа, чьё тело нашли в их квартире. Конфликт разгорелся во время застолья, и мужчина получил смертельное ножевое ранение. Подозреваемая Анастасия заявила, что он сам наткнулся на нож, но криминалисты опровергли её версию из-за характера ран.