В Лондоне «дочь принцессы Дианы» жестоко расправилась с соседом-«дьяволом» и его котом

В Лондоне 35-летнюю Хабибу Навид принудительно госпитализировали в психиатрическую клинику после совершённого ею убийства. Как установило следствие, женщина, страдавшая параноидальной шизофренией, лишила жизни своего 72-летнего соседа Кристофера Брауна и его кота Сноу в августе прошлого года. Об этом сообщает «Би-би-си».

По данным следствия, ухудшение психического состояния подсудимой произошло на фоне отказа от медикаментозного лечения и употребления наркотиков. Во время допросов Навид утверждала, что слышала голоса, приказывавшие ей уничтожить соседа, которого она воспринимала как настоящего дьявола и воплощение зла. Также она заявила, спала в гробу, пока её не воскресил Иисус Христос и назвалась дочерью принцессы Дианы и египетского миллиардера Доди Аль-Файеда. Задержали Навид после того, как нашли останки убитого у неё под халатом.

Как выяснилось, между убийцей и жертвой существовали отношения — за несколько лет совместного проживания Навид убедила пожилого адвоката переоформить на неё унаследованную недвижимость. Прокурор отметил, что в момент преступления женщина находилась в состоянии острого психоза, считая, что после убийства мужчины злой дух вселился в его кота, что и стало причиной гибели животного.