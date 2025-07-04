«Проклятие принцессы Дианы»: маг нашёл объяснение, почему королева Камилла стала запойной алкоголичкой

В прошлом году, в феврале, стало известно, что у английского короля Карла III нашли рак. Непонятно, какой: сокрытие информации — часть стратегии Букингемского дворца. Но жизнь монарха с тех пор висит на волоске. Мужчине уже 76 лет, на престол он взошёл всего три года назад: 8 сентября 2022 года умерла королева Елизавета II. А ещё в бытность свою принцем Чарльзом нынешний король Англии был женат на культовой фигуре — принцессе Диане. А та тоже испытывала проблемы с алкоголем. Неужели то, что происходит сейчас с королевой Камиллой, не случайность, а злой рок или даже проклятье?

Что и насколько часто пьёт королева Камилла

Королева Камилла стала много пить. Почему? Что ей не нравится в её шикарной и богатой жизни? Фото © ТАСС / ZUMA / Pool

Честно говоря, история запутанная. Инсайдеры утверждают, что королева Камилла пристрастилась к джину, — её сын это отрицает. Том Паркер-Боулз настаивает на том, что его мама при нём всегда была трезвой и даже ни разу в жизни не пробовала крепкий можжевеловый напиток. Нейтральные источники предоставляют чуть более традиционную картину: Камилла пьёт красное вино, пару бокалов за ужином.

В истории королевы речь идёт, скорее всего, о первой стадии алкоголизма. Явная картина психологической зависимости: у Камиллы сейчас много проблем, а если быть совсем честными, то начиная с 90-х ей регулярно «достаётся» то от родственников, то от СМИ. По официальным заявлениям и инсайдерской информации, стадия напоминает первую, но с вероятностью скорого перехода во вторую, ибо объёмы спиртного увеличились.

Возможные причины алкоголизма королевы Камиллы

Когда человек пьёт, его личность меняется на свою противоположность. Запить можно от безделья, а можно — от большого горя. Фото © ТАСС / ZUMA / Pool

Поводов выпить у Камиллы стабильно становится всё больше. Уже лет тридцать она фигурирует в истории королевской семьи в качестве парии, отщепенца и «козла отпущения». Только в 2020-е годы нынешняя королева уступила эти «титулы» главной героине расистского скандала, Меган Маркл, жене принца Гарри. Но это была палка о двух концах — «хайп» вокруг королевской семьи, который раздули «Запасной» и его супруга, заставил общественность вспомнить и о существовании Камиллы. Далее разберёмся в главных причинах королевы заливать своё горе спиртным.

Проклятие принцессы Дианы

Принцесса Диана чем-то похожа на Виктора Цоя. Она не умерла, просто пошла в бар за стаканчиком персикового беллини. Фото © Wikipedia / John Mathew Smith & www.celebrity-photos.com

«В тёмных глубинах королевских легенд и древних пророчеств ходят слухи о том, что на королеве Камилле висит невидимое проклятие, нависшее над её судьбой после трагической гибели принцессы Дианы. Говорят, что это не просто слухи, а древнее заклятие, которое связывает их судьбы в вечной цепи кармы и судьбоносных ошибок», — говорит маг Григорий Васильев. В этом есть не просто доля правды, это буквально факты. Даже если вы относитесь к эзотерике скептически, то должны понимать, что проклятие Дианы вполне реально, по крайней мере в массовой культуре в качестве концепта оно точно существует. Иначе никакого хейта Камиллы просто не было бы.

Леди Диана — фигура, окутанная мистикой и трагедией. Её смерть стала не только личной трагедией для британской короны, но и символом непредсказуемых сил судьбы. Говорят, что её дух не успокоился и продолжает бродить по теням истории, налагая своё проклятие на тех, кто причастен к её гибели или кто пытается забыть о ней. В этом контексте — и на Камиллу, которая стала частью этой сложной мозаики. Григорий Васильев Маг

Напомним: история принца Чарльза, леди Дианы и Камиллы Паркер-Боулз — это главный любовный треугольник в светской хронике 90-х годов. Чарльз и Камилла познакомились в 1970 году. Их история достойна уважения: король и королева любят друг друга уже 55 лет. Если бы они были россиянами, то давно бы уже получили медаль «За любовь и верность». Но брака в те времена не случилось. Королевская семья запретила принцу жениться на девушке, у которой уже были разводы и дети от прошлых браков. Нужна была «девственница». На эту роль подошла леди Диана Спенсер. Через некоторое время оказалось, что супруги друг друга не очень любят. Чарльз стал «погуливать» с Камиллой, Диана рассталась с мужем в 1992 году, а потом влюбилась в продюсера Доди Аль-Файеда. Смерть не разлучила Леди Ди и её Доди: они вместе погибли в автокатастрофе 31 августа 1997 года.

Брак с Карлом III

Спустя 35 лет отношений принц Чарльз наконец-то выбил у своей семьи право жениться на девушке, которую он любил всю жизнь. Фото © ТАСС / АР / Alastair Grant

Казалось бы, брак принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз — это счастливое событие. Любовники заслужили право официально оформить свои отношения, ведь они были вместе с 1970-х. Но даже свадьба с любовью всей жизни стала для Камиллы проблемой. Во-первых, принцы Уильям и Гарри были против. Они просили отца не жениться на Камилле. Во-вторых, брак вызвал очередные обсуждения в СМИ с «перемыванием косточек» наименее привилегированной из участников этой истории — Камиллы. Наконец, с момента смерти леди Ди не прошло и десяти лет. Моралисты посчитали решение о свадьбе очень неэтичным. Чарльз и Камилла связали себя узами брака 9 апреля 2005 года.

Влияние принцессы Дианы чувствуется даже здесь. Маг Григорий Васильев говорит: «Некоторые магические источники утверждают, что именно через Камиллу, как через последователя и наследницу, проклятие Дианы проявляется в виде испытаний и страданий». Камилле тут крупно не повезло. В эзотерической традиции принято интерпретировать эту историю так: дух леди Ди так и не упокоился после смерти. Принцесса наказывает тех, кто причастен к её смерти либо пытается забыть о её существовании. В этом смысле Камилла получает двойной удар: правила королевской семьи заставили её стать частью любовного треугольника. Может быть, соблюдай Чарльз верность, Диана не бросила бы принца в 1992 году, не познакомилась бы с Доди Аль-Файедом и не села бы в этот роковой «мерседес».

Васильев утверждает: «Это не просто личные слабости или стресс, а магическая метафора: дух Дианы пытается напомнить о себе через страдания своей наследницы». Камилла в этом контексте выступает наследницей леди Ди, потому что в 2005 году стала женой принца Чарльза. Как сказал нам маг, «новости о её проблемах с алкоголем могут быть проявлением этого древнего заклятия: ведь алкоголь — это символ забвения, ухода от боли и ответственности». Получается замкнутый круг: Камилла пьёт, чтобы забыться, а Диана чувствует, что кто-то из королевской семьи перестал думать о ней, и насылает на провинившегося новые проблемы.

Рак короля Карла III

Как только принц Чарльз взошёл на престол, у него обнаружили рак. Это плохо не только для него, но и для Камиллы. Фото © Wikipedia

Через два года после восшествия на престол Карл III заболел раком. Мы точно знаем, что у него была операция, связанная с простатой. Но в этом удивительном органе болезнь не обнаружили. Её локализация может быть рядом, причём в виде метастазов, — это плохо. Метастазы появляются, когда опухоль начинает распространяться на соседние органы. Рак — главный «убийца» всей семьи Виндзоров. От рака груди скончалась знаменитая королева Виктория. Эдуард VIII умер от рака горла — повод бросить курить. А у бедняги Карла III может быть рак мочевого пузыря или же кишечника. Виндзоры о диагнозе не расскажут — это может вызвать династический кризис. Но метастазы показывают, что дело плохо. По некоторым подсчётам, королю осталось жить 3–5 лет.

Магия говорит о том, что каждое действие в королевской семье оставляет след в энергетическом поле мира. И если есть незавершённые дела или несправедливости прошлого — они могут возвращаться в виде болезней или страданий. Проклятие Дианы — это не просто миф или суеверие. Это напоминание: судьба может быть жестокой и непредсказуемой для тех, кто нарушает баланс между добром и злом. Григорий Васильев Маг

Для Камиллы рак мужа — просто удар. Ей сейчас очень больно: она любит Чарльза вот уже 55 лет. Это целая жизнь, которую они провели вместе. И нить судьбы короля может в скором времени оборваться. Мы не можем даже представить, что она сейчас чувствует. Камилла, скорее всего, сейчас не думает о прагматических вопросах, но мы о них всё равно напишем. После смерти короля её статус в семье Виндзоров окажется очень шатким. Уильям и Гарри мачеху не любят. Королевские полномочия и королевское финансирование Камиллы после смерти Чарльза окажется под угрозой. Но об этом — чуть позже. Уильям тоже сейчас «на взводе»: рак обнаружили одновременно и у его отца, и у его жены, Кейт Миддлтон.

Смерть лучшего друга — собаки Бет

Смерть собаки — это трагедия для каждого собачника. Королева Камилла — не исключение.Фото © TACC / ZUMA

В ноябре 2024 года умерла Бет, любимая собака королевы. Она была джек-расселом, а появилась в семье Виндзоров в 2011 году. Бет было всего 12 месяцев, когда какие-то «чавы» (британские гопники) привязали щенка к столбу. Собаку спасли — доставили в приют. Оттуда малышку и забрала Камилла. Бет было 13 лет, для джек-рассела это приличный срок. Но гибель собаки всегда погружает её хозяина в депрессию.

Скандалы в королевской семье

Так получилось, что со времён знакомства с принцем Чарльзом Камилла постоянно оказывалась в центре скандалов. Сначала выматывающая всех участников история с леди Ди. Потом — брак и понимание, что призрак Дианы будет преследовать её всегда. А следом подросли Дианины дети. И стали вести себя как типичные молодые люди с проблемами в семье. Гарри одевался в форму СС на вечеринках, попадал в рехаб. Уильям менял девушек как перчатки. Потом они женились, и это добавило проблем. Уильяма подозревали в изменах. А «Запасной» вообще «навёл суеты». Женился на Меган Маркл, влез в расистский скандал, потому что дело касалось цвета кожи его ребёнка. Потом написал книгу с «прохладными историями» о том, как мазь принцессы Дианы помогла ему вылечить отмороженный детородный орган. Камилла оказалась посреди всего этого ада.

Каким образом королевская семья пытается сдержать алкоголизм Камиллы

Королевская семья традиционно к Камилле жестока. Поэтому принц Уильям с ней не церемонится. Фото © ТАСС / ZUMA

По слухам, алкоголизм Камиллы не помог ей справиться с «прессингом» обстоятельств. Наоборот, женщине от спиртного становится ещё тяжелее в эмоциональном плане. Принц Уильям, заметив, что мачеха пристрастилась к бутылке, решил «зайти с козырей». Он сказал: если Камилла немедленно не завяжет с алкоголем, то после смерти Карла III лишится королевских полномочий и финансирования. Прагматичный подход к перспективе скорой смерти собственного отца, не так ли?

Каковы шансы на то, что Камилла бросит пить

Шансов на то, что Камилла всё же откажется от спиртного, на самом деле много. У королевы есть «пак» здоровых привычек. Она любит готовить овощные рагу и запечённую курицу, занимается балетом и не курит. Если королевская семья найдёт для Камиллы хорошего врача, который подберёт ей толковую схему антидепрессантов, мир и спокойствие в клане Виндзоров восстановятся. Камилле сейчас не нужны угрозы. Ей нужна поддержка.

В конце концов, истинная сила заключается в осознании своих ошибок и попытке искупить их. Возможно, именно через понимание этого магического урока Камилла сможет освободиться от тяжести прошлого и избавиться от тени проклятия. А пока — всё это лишь часть великой мистической игры судеб. Григорий Васильев Маг