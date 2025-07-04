«Проклятие принцессы Дианы»: маг нашёл объяснение, почему королева Камилла стала запойной алкоголичкой
Королева Камилла не выходит из запоев. Кажется, её алкоголизм уже на уровне Михаила Ефремова перед тюрьмой. Бывшая принцесса каждый день «закидывает за воротник», достаёт родственников и персонал. Life.ru выяснил, почему Камилла начала пить и что из этого вышло.
Никто не застрахован от запоев, даже королева Англии. Вопреки стереотипам, 3-я стадия алкоголизма не лечится ни у женщин, ни у мужчин. Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / ZUMA / Pool
В прошлом году, в феврале, стало известно, что у английского короля Карла III нашли рак. Непонятно, какой: сокрытие информации — часть стратегии Букингемского дворца. Но жизнь монарха с тех пор висит на волоске. Мужчине уже 76 лет, на престол он взошёл всего три года назад: 8 сентября 2022 года умерла королева Елизавета II. А ещё в бытность свою принцем Чарльзом нынешний король Англии был женат на культовой фигуре — принцессе Диане. А та тоже испытывала проблемы с алкоголем. Неужели то, что происходит сейчас с королевой Камиллой, не случайность, а злой рок или даже проклятье?
Что и насколько часто пьёт королева Камилла
Королева Камилла стала много пить. Почему? Что ей не нравится в её шикарной и богатой жизни? Фото © ТАСС / ZUMA / Pool
Честно говоря, история запутанная. Инсайдеры утверждают, что королева Камилла пристрастилась к джину, — её сын это отрицает. Том Паркер-Боулз настаивает на том, что его мама при нём всегда была трезвой и даже ни разу в жизни не пробовала крепкий можжевеловый напиток. Нейтральные источники предоставляют чуть более традиционную картину: Камилла пьёт красное вино, пару бокалов за ужином.
В истории королевы речь идёт, скорее всего, о первой стадии алкоголизма. Явная картина психологической зависимости: у Камиллы сейчас много проблем, а если быть совсем честными, то начиная с 90-х ей регулярно «достаётся» то от родственников, то от СМИ. По официальным заявлениям и инсайдерской информации, стадия напоминает первую, но с вероятностью скорого перехода во вторую, ибо объёмы спиртного увеличились.
Возможные причины алкоголизма королевы Камиллы
Когда человек пьёт, его личность меняется на свою противоположность. Запить можно от безделья, а можно — от большого горя. Фото © ТАСС / ZUMA / Pool
Поводов выпить у Камиллы стабильно становится всё больше. Уже лет тридцать она фигурирует в истории королевской семьи в качестве парии, отщепенца и «козла отпущения». Только в 2020-е годы нынешняя королева уступила эти «титулы» главной героине расистского скандала, Меган Маркл, жене принца Гарри. Но это была палка о двух концах — «хайп» вокруг королевской семьи, который раздули «Запасной» и его супруга, заставил общественность вспомнить и о существовании Камиллы. Далее разберёмся в главных причинах королевы заливать своё горе спиртным.
Проклятие принцессы Дианы
Принцесса Диана чем-то похожа на Виктора Цоя. Она не умерла, просто пошла в бар за стаканчиком персикового беллини. Фото © Wikipedia / John Mathew Smith & www.celebrity-photos.com
«В тёмных глубинах королевских легенд и древних пророчеств ходят слухи о том, что на королеве Камилле висит невидимое проклятие, нависшее над её судьбой после трагической гибели принцессы Дианы. Говорят, что это не просто слухи, а древнее заклятие, которое связывает их судьбы в вечной цепи кармы и судьбоносных ошибок», — говорит маг Григорий Васильев. В этом есть не просто доля правды, это буквально факты. Даже если вы относитесь к эзотерике скептически, то должны понимать, что проклятие Дианы вполне реально, по крайней мере в массовой культуре в качестве концепта оно точно существует. Иначе никакого хейта Камиллы просто не было бы.
Леди Диана — фигура, окутанная мистикой и трагедией. Её смерть стала не только личной трагедией для британской короны, но и символом непредсказуемых сил судьбы. Говорят, что её дух не успокоился и продолжает бродить по теням истории, налагая своё проклятие на тех, кто причастен к её гибели или кто пытается забыть о ней. В этом контексте — и на Камиллу, которая стала частью этой сложной мозаики.
Напомним: история принца Чарльза, леди Дианы и Камиллы Паркер-Боулз — это главный любовный треугольник в светской хронике 90-х годов. Чарльз и Камилла познакомились в 1970 году. Их история достойна уважения: король и королева любят друг друга уже 55 лет. Если бы они были россиянами, то давно бы уже получили медаль «За любовь и верность». Но брака в те времена не случилось. Королевская семья запретила принцу жениться на девушке, у которой уже были разводы и дети от прошлых браков. Нужна была «девственница». На эту роль подошла леди Диана Спенсер. Через некоторое время оказалось, что супруги друг друга не очень любят. Чарльз стал «погуливать» с Камиллой, Диана рассталась с мужем в 1992 году, а потом влюбилась в продюсера Доди Аль-Файеда. Смерть не разлучила Леди Ди и её Доди: они вместе погибли в автокатастрофе 31 августа 1997 года.
Брак с Карлом III
Спустя 35 лет отношений принц Чарльз наконец-то выбил у своей семьи право жениться на девушке, которую он любил всю жизнь. Фото © ТАСС / АР / Alastair Grant
Казалось бы, брак принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз — это счастливое событие. Любовники заслужили право официально оформить свои отношения, ведь они были вместе с 1970-х. Но даже свадьба с любовью всей жизни стала для Камиллы проблемой. Во-первых, принцы Уильям и Гарри были против. Они просили отца не жениться на Камилле. Во-вторых, брак вызвал очередные обсуждения в СМИ с «перемыванием косточек» наименее привилегированной из участников этой истории — Камиллы. Наконец, с момента смерти леди Ди не прошло и десяти лет. Моралисты посчитали решение о свадьбе очень неэтичным. Чарльз и Камилла связали себя узами брака 9 апреля 2005 года.
Влияние принцессы Дианы чувствуется даже здесь. Маг Григорий Васильев говорит: «Некоторые магические источники утверждают, что именно через Камиллу, как через последователя и наследницу, проклятие Дианы проявляется в виде испытаний и страданий». Камилле тут крупно не повезло. В эзотерической традиции принято интерпретировать эту историю так: дух леди Ди так и не упокоился после смерти. Принцесса наказывает тех, кто причастен к её смерти либо пытается забыть о её существовании. В этом смысле Камилла получает двойной удар: правила королевской семьи заставили её стать частью любовного треугольника. Может быть, соблюдай Чарльз верность, Диана не бросила бы принца в 1992 году, не познакомилась бы с Доди Аль-Файедом и не села бы в этот роковой «мерседес».
Васильев утверждает: «Это не просто личные слабости или стресс, а магическая метафора: дух Дианы пытается напомнить о себе через страдания своей наследницы». Камилла в этом контексте выступает наследницей леди Ди, потому что в 2005 году стала женой принца Чарльза. Как сказал нам маг, «новости о её проблемах с алкоголем могут быть проявлением этого древнего заклятия: ведь алкоголь — это символ забвения, ухода от боли и ответственности». Получается замкнутый круг: Камилла пьёт, чтобы забыться, а Диана чувствует, что кто-то из королевской семьи перестал думать о ней, и насылает на провинившегося новые проблемы.
Рак короля Карла III
Как только принц Чарльз взошёл на престол, у него обнаружили рак. Это плохо не только для него, но и для Камиллы. Фото © Wikipedia
Через два года после восшествия на престол Карл III заболел раком. Мы точно знаем, что у него была операция, связанная с простатой. Но в этом удивительном органе болезнь не обнаружили. Её локализация может быть рядом, причём в виде метастазов, — это плохо. Метастазы появляются, когда опухоль начинает распространяться на соседние органы. Рак — главный «убийца» всей семьи Виндзоров. От рака груди скончалась знаменитая королева Виктория. Эдуард VIII умер от рака горла — повод бросить курить. А у бедняги Карла III может быть рак мочевого пузыря или же кишечника. Виндзоры о диагнозе не расскажут — это может вызвать династический кризис. Но метастазы показывают, что дело плохо. По некоторым подсчётам, королю осталось жить 3–5 лет.
Магия говорит о том, что каждое действие в королевской семье оставляет след в энергетическом поле мира. И если есть незавершённые дела или несправедливости прошлого — они могут возвращаться в виде болезней или страданий. Проклятие Дианы — это не просто миф или суеверие. Это напоминание: судьба может быть жестокой и непредсказуемой для тех, кто нарушает баланс между добром и злом.
Для Камиллы рак мужа — просто удар. Ей сейчас очень больно: она любит Чарльза вот уже 55 лет. Это целая жизнь, которую они провели вместе. И нить судьбы короля может в скором времени оборваться. Мы не можем даже представить, что она сейчас чувствует. Камилла, скорее всего, сейчас не думает о прагматических вопросах, но мы о них всё равно напишем. После смерти короля её статус в семье Виндзоров окажется очень шатким. Уильям и Гарри мачеху не любят. Королевские полномочия и королевское финансирование Камиллы после смерти Чарльза окажется под угрозой. Но об этом — чуть позже. Уильям тоже сейчас «на взводе»: рак обнаружили одновременно и у его отца, и у его жены, Кейт Миддлтон.
Смерть лучшего друга — собаки Бет
Смерть собаки — это трагедия для каждого собачника. Королева Камилла — не исключение.Фото © TACC / ZUMA
В ноябре 2024 года умерла Бет, любимая собака королевы. Она была джек-расселом, а появилась в семье Виндзоров в 2011 году. Бет было всего 12 месяцев, когда какие-то «чавы» (британские гопники) привязали щенка к столбу. Собаку спасли — доставили в приют. Оттуда малышку и забрала Камилла. Бет было 13 лет, для джек-рассела это приличный срок. Но гибель собаки всегда погружает её хозяина в депрессию.
Скандалы в королевской семье
Так получилось, что со времён знакомства с принцем Чарльзом Камилла постоянно оказывалась в центре скандалов. Сначала выматывающая всех участников история с леди Ди. Потом — брак и понимание, что призрак Дианы будет преследовать её всегда. А следом подросли Дианины дети. И стали вести себя как типичные молодые люди с проблемами в семье. Гарри одевался в форму СС на вечеринках, попадал в рехаб. Уильям менял девушек как перчатки. Потом они женились, и это добавило проблем. Уильяма подозревали в изменах. А «Запасной» вообще «навёл суеты». Женился на Меган Маркл, влез в расистский скандал, потому что дело касалось цвета кожи его ребёнка. Потом написал книгу с «прохладными историями» о том, как мазь принцессы Дианы помогла ему вылечить отмороженный детородный орган. Камилла оказалась посреди всего этого ада.
Каким образом королевская семья пытается сдержать алкоголизм Камиллы
Королевская семья традиционно к Камилле жестока. Поэтому принц Уильям с ней не церемонится. Фото © ТАСС / ZUMA
По слухам, алкоголизм Камиллы не помог ей справиться с «прессингом» обстоятельств. Наоборот, женщине от спиртного становится ещё тяжелее в эмоциональном плане. Принц Уильям, заметив, что мачеха пристрастилась к бутылке, решил «зайти с козырей». Он сказал: если Камилла немедленно не завяжет с алкоголем, то после смерти Карла III лишится королевских полномочий и финансирования. Прагматичный подход к перспективе скорой смерти собственного отца, не так ли?
Каковы шансы на то, что Камилла бросит пить
Шансов на то, что Камилла всё же откажется от спиртного, на самом деле много. У королевы есть «пак» здоровых привычек. Она любит готовить овощные рагу и запечённую курицу, занимается балетом и не курит. Если королевская семья найдёт для Камиллы хорошего врача, который подберёт ей толковую схему антидепрессантов, мир и спокойствие в клане Виндзоров восстановятся. Камилле сейчас не нужны угрозы. Ей нужна поддержка.
В конце концов, истинная сила заключается в осознании своих ошибок и попытке искупить их. Возможно, именно через понимание этого магического урока Камилла сможет освободиться от тяжести прошлого и избавиться от тени проклятия. А пока — всё это лишь часть великой мистической игры судеб.
Перипетии взаимоотношений в королевской семье похожи на большое реалити-шоу, которое с интересом наблюдает весь мир. Наиболее популярно оно, конечно, в Англии. Возможно, именно поэтому в Англии и не упразднили монархию: приятно смотреть на грызню в королевской семье и знать, что спонсируешь это своими налогами. А вот такую болезнь, как рак, запускать не стоит. Не будьте как король Карл III, обращайтесь к врачу своевременно. Life.ru подготовил для вас чек-лист по симптомам рака.