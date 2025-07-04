Не только красные: Какие ещё флаги бывают в отношениях, что они значат и как определить свой цвет

Раньше всё было просто: встретили абьюзера — красный флаг, надо бежать. Но отношения — это не дорожные знаки, и за рулём эмоций редко бывает просто. Сегодня система флагов иная: от тревожного красного до заманчивого зелёного и даже странного бежевого. Каждый флаг — это сигнал. Иногда о том, что пора срочно уносить ноги, а иногда — что перед вами человек, с которым можно строить что-то настоящее.

Но вот в чём штука: женщины с подругами любят обсуждать, сколько у кого красных или жёлтых флагов, но нечасто задаются вопросом — а что за флаг развевается над их головой? Возможно, вы тот самый бежевый флаг, от которого партнёр зевает на втором свидании? Или зелёный свет для любви? Разобраться во всей этой палитре Life.ru помог психолог Юлия Тарибо.

Классика жанра — красные и зелёные флаги

Красный флаг в отношениях: когда пора уносить ноги? Фото © «Шедеврум»

Красные флаги, как рассказывает эксперт, — это, по сути, стоп-сигналы. Нарушает личные границы? Проверка. Манипулирует, заставляя сомневаться в своих словах? Газлайтинг на максимум. Контролирует, с кем вы общаетесь, как выглядите и во сколько ложитесь спать? Всё это типичные примеры в поведении человека красного флага.

А фразы вроде «все мои бывшие были неадекватными» — классика жанра. Если его прошлая любовь — сплошной фильм ужасов, подумай, кто был режиссёром. Юлия Тарибо Психолог

А что такое зелёные флаги в отношениях? Это те мелочи, из которых вырастают крепкие отношения. «Он помнит, что ты не любишь оливки и всегда убирает их с твоей пиццы? Балл. Поддерживает твои идеи, даже если ты решила уехать волонтёрить в Непал? Два балла. Умеет сказать «извини» и не превращает извинение в новый виток ссоры? Официально: зелёный», — поясняет психолог.

Оттенки тревоги — оранжевые и жёлтые флаги

Что говорят о характере человека оранжевые и жёлтые флаги? Фото © «Шедеврум»

Оранжевые флаги, как рассказывает психолог, это не явный «беги», но уже и не «всё ОК». Как будто светофор мигает и советует остановиться и присмотреться. «Парень устраивает сцены из-за лайков под твоими сторис? Или, наоборот, молчит неделями, а потом обижается, что ты не догадалась, что он злится? Пассивная агрессия — это когда у него «всё нормально», но ты чувствуешь себя виноватой. И если твои чувства он обесценивает фразой «ты просто слишком чувствительная» — это уже тревожный звонок», — приводит пример эксперт.

Жёлтые флаги мягче красных, но их не стоит игнорировать. Например, у партнёра вообще нет хобби, и всё его свободное время — это ты. Сначала это приятно, потом — душно. Юлия Тарибо Психолог

Или мужчина оттягивает разговор о будущем, отшучивается, переводит тему. Иногда, со слов психолога, за этим стоит страх, а иногда — отсутствие планов лично с вами. И вот ещё на что нужно обратить внимание, если имеете дело с мужчиной с жёлтым флагом. Его семья либо полностью исчезнувшая, либо перманентно присутствующая до уровня «мама одобряет, значит, мы встречаемся», — оба варианта станут поводом задуматься, насколько он готов ко взрослым отношениям.

Загадочные оттенки — розовые, синие, чёрные флаги

Чем отличаются разные флаги в отношениях и какие предупреждения они в себе таят. Фото © «Шедеврум»

Розовые флаги — те, что вроде и не проблема, но почему-то возникает вопрос: а всё ли нормально? «Он не выкладывает с тобой фото, но регулярно постит, как пьёт кофе или ходит в качалку. Он может часами рассказывать про себя, но так и не запомнил, как зовут твою лучшую подругу. Или ведёт себя с друзьями как балагур и душа компании, а с тобой — молчалив и отстранён. Всё это не повод для драмы, но точно — для разговора», — приводит пример психолог.

Синие флаги — зона неопределённости. Эмоционально такой мужчина недоступен: он ещё лечит свои раны или просто держит дистанцию потому, что не горит желанием сближаться? Переживает кризис, уволили с работы, ссорится с родителями, не видит смысла жизни... Поддержка — это здорово, но где проходит граница между «быть рядом» и «тащить на себе»? Юлия Тарибо Психолог

Чёрные флаги, как объясняет психолог, это уже не просто тревожный сигнал. Это сирена. Это «не нормализуй, не оправдывай, не пытайся исправить». Физическое, эмоциональное или финансовое насилие. Манипуляции, изоляция от близких, угрозы. «Даже если это звучит как «да я просто переживаю за тебя, поэтому и забрал телефон», это опасно. И тут важны не разговоры, а действия. Если ты узнаёшь себя или подругу в этом описании — пожалуйста, не молчи. Обратись за поддержкой», — поясняет эксперт.

Милые странности — бежевые флаги

Что такое бежевые флаги в отношениях? Фото © «Шедеврум»

«Он коллекционирует винтажные открытки с котиками и знает, где в городе лучший блошиный рынок. Смотрит аниме и может спорить о лучшем сезоне «Наруто». Ест пиццу ножом и вилкой, как будто снимается в рекламе, и знает наизусть все фразы Чендлера из «Друзей». Что это — милота или повод слиться?» — приводит пример психолог.

Бежевые флаги — это не про «опасно», а про «странно, но может сработать». Если вы умиляетесь этим привычкам своего молодого человека – отлично, это зелёный свет. Если начинаете злиться, когда он в 25 лет спорит в комментариях под трейлером новой манги, — возможно, это уже жёлтый флаг. Главное — честно понять, принимаете вы его причуды как часть личности или мечтаете тайно их перепрошить.

Как определить свой цвет флага в отношениях и что с ним делать

Фото © «Шедеврум»

Мы так часто сканируем партнёров на наличие тревожных флажков, что забываем заглянуть в собственную палитру. А зря. Может, ваш внутренний светофор тоже даёт сбои? Например, красный — вы читаете переписки партнёра, «просто чтобы убедиться», а если кто-то лайкнул его фото, то начинается ревнивое шоу. Или у вас оранжевый флаг: вы молчите, дуетесь и ждёте, пока бойфренд сам догадается, что случилось.

А вот пример зелёного флага — вы умеете разговаривать, поддерживать, слышать и не лепить обиды из воздуха. Или у вас есть парочка бежевых — например, одержимость К-pop, мания планирования или коллекция блесков для губ. Это всё вы. И в этой честности — ключ к здоровым отношениям. Юлия Тарибо Психолог

Если узнали в себе красные или оранжевые флаги, то, как уверяет психолог, не спешите обвинять себя. Мы все неидеальны, а отношения — это бег с препятствиями. Но если вы стали навязчивой или чересчур контролирующей, то пора остановиться и спросить себя: «Зачем я это делаю?»

Фото © «Шедеврум»

Попробуйте техники самоконтроля: дыхание, пауза, ведение дневника эмоций. Учитесь говорить напрямую, а не через обиды. Поставьте границы — не только мужчине, но и себе. Заботьтесь, но не контролируйте. И помните: обратиться к психологу — это не слабость, а шаг к зрелости. «Многие девушки, прошедшие через токсичные отношения, сегодня говорят: «Я поняла, что проблема была не только в нём». И это был момент, когда всё начало меняться», — говорит Юлия Тарибо.

Не цвет флага важен, а ваша готовность его менять. Флаг — это не ярлык и не приговор. Это маячок, который помогает понять: здесь нужно что-то обсудить, над чем-то поработать, где-то отпустить. Люди растут, меняются, учатся быть ближе, мягче и честнее. И ваша задача — не найти идеально «зелёного» партнёра, а быть такой самой. Юлия Тарибо Психолог