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24 июля, 20:09

Дядя-наркоман совершил ритуальное убийство 6-летнего племянника, чтобы вернуть жену

Indian Express: В Индии дядя принёс в жертву племянника, чтобы вернуть жену

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valeriya Popova 22

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valeriya Popova 22

В Индии мужчина принёс в жертву своего шестилетнего племянника, чтобы вернуть ушедшую от него жену. Об ужасающем случае пишет издание Indian Express.

Трагедия произошла в деревне Сарай Калан, расположенной на границе штатов Раджастхан и Харьяна. 38-летний Маной Праджапат обратился к колдуну по имени Сунил, стремясь обрести власть над своей супругой. Колдун убедил мужчину, что богиня Кали требует жертвоприношения, и отдал приказ: «Ты должен принести в жертву своего племянника».

Для проведения ритуала Праджапату требовалось раздобыть кровь и сердце ребёнка к полуночи, а также предоставить 12 тысяч рупий (около 10,8 тысячи рублей). Дядя последовал указаниям колдуна и совершил убийство шестилетнего племянника 19 июля, после чего попытался скрыть преступление.

По данным полиции, причиной ухода жены от Праджапата стала его наркотическая зависимость. Тело ребёнка было обнаружено в заброшенном доме после продолжительных поисков. Сейчас Праджапат и колдун находятся под стражей.

Ревнивый и кровожадный индус откусил нос своей жене и съел его
Ревнивый и кровожадный индус откусил нос своей жене и съел его

Ранее в Испании сотрудники правоохранительных органов задержали семейную пару из Франции по подозрению в планировании жертвоприношения своего пятилетнего сына. Родители были убеждены в том, что их ребёнок одержим демонами. Задержание произошло в испанском городе Альхесирас, непосредственно перед тем, как семья собиралась сесть на паром, направляющийся в марокканский Танжер.

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Антон Голыбин
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