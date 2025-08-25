Шторм безумия: Врач предрёк эпидемию обострений психики через 10 лет

Если ситуация в мире будет развиваться так же, как это происходит сейчас, то через 10–20 лет нагрузка на психиатров будет значительно выше — ведь на планете становится всё тревожнее. Таким прогнозом в беседе с Life.ru поделился врач-психиатр Алексей Казанцев.

Календарь психиатра через 10–20 лет будет выглядеть ещё более насыщенным и загруженным — тревожная обстановка во всём мире растёт, а количество военных конфликтов множится. Гибель людей, гибель имущества и другие определённые ситуации не делают людей спокойнее. Также нельзя не отметить смену климата, глобальное потепление, ведь погода очень влияет на организм — чем сильнее меняется климат, тем больше пациентов. Алексей Казанцев Врач-психиатр

Врач напомнил, что существуют разные психотипы, у некоторых людей есть врождённые тревожно-мнительные черты характера. При этом нельзя сказать, что обострения недугов психики происходят только осенью. Например, проявления ОКР, биполярно-депрессивных расстройств и шизофрении регулярно наблюдаются в летний период. При этом Казанцев отметил, что сокращение светового дня действительно понижает эмоциональный фон. Также свою роль играет и психосоциальный фактор: многие люди возвращаются из отпусков, начинается учебный год, когда на плечи родителей ложится повышенная нагрузка. Иногда к обострению психических заболеваний может привести и напряжённая обстановка в рабочих коллективах.

«В связи с этим необходимо обращаться к психотерапевтам, клиническим психологам и к искусственному интеллекту. Есть различные психологические и дыхательные практики, цифровой детокс, способы отрегулировать циркадные ритмы, подружиться с окружающим миром, а не сидеть только в гаджетах и смотреть бесконечный поток новостей по телевизору. Многие считают, что обострение происходит только весной и осенью, но это не так, очень влияет именно общее течение климата», — добавил наш собеседник.

Врач пояснил, что понятие «сезонное обострение» всегда забавляло психиатров, которые знают, что пик проявлений таких не всегда приходится на весну или осень. Многое определяется ситуацией в мире и психотипом пациента. Огромное количество факторов никак не зависит от времени года.

«Я думаю, что глобальное потепление будет влиять на часть людей. Но потепление потеплению рознь. Если это будет жара за 40 градусов, многим она радости не принесёт. Наверняка у кого-то ухудшится общесоматическое самочувствие, а оно напрямую связано с психологическим настроением», — подытожил Казанцев.