«Драйв охоты»: В России раньше срока начнётся обострение психических расстройств
SHOT ПРОВЕРКА: Психиатры сообщили о смещении пика осенних обострений на сентябрь
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alvaro German Vilela
Осеннее обострение психических заболеваний в этом году может начаться раньше привычного сезона, а массовый поток пациентов ожидается ближе к концу сентября. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА со ссылкой на врачей-психиатров.
По их данным, депрессия, тревожность, шизофрения, биполярное расстройство и другие нарушения могут проявиться уже сейчас. Пик обострения сместился с ноября на период с конца сентября до середины октября из-за раннего прихода осени в центральную Россию по сравнению с прошлым годом.
Врач-психиатр Мария Касперович выразила обеспокоенность недавними случаями в Ангарске и Москве, где мужчины заглядывали «под юбки». Она пояснила, что подобные действия связаны с поиском острых ощущений, когда нездоровый человек испытывает так называемый «драйв охоты». Опасность, по мнению эксперта, заключается в том, что со временем такое поведение может перерасти в нечто более серьёзное, и человек станет представлять реальную угрозу.
Ранее психиатр объяснил, как вычислить агрессора по поступкам и характеру. Специалист выделяет три основных типа агрессивного поведения. Спонтанно-импульсивный тип характеризуется действиями в состоянии аффекта. Инструментально-целеустремлённый тип отличается холодным расчётом, где агрессия служит механизмом получения власти. Защитно-обидчивый тип проявляется как реакция на кажущуюся или действительную несправедливость.