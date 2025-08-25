«Драйв охоты»: В России раньше срока начнётся обострение психических расстройств

Осеннее обострение психических заболеваний в этом году может начаться раньше привычного сезона, а массовый поток пациентов ожидается ближе к концу сентября. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА со ссылкой на врачей-психиатров.

По их данным, депрессия, тревожность, шизофрения, биполярное расстройство и другие нарушения могут проявиться уже сейчас. Пик обострения сместился с ноября на период с конца сентября до середины октября из-за раннего прихода осени в центральную Россию по сравнению с прошлым годом.

Врач-психиатр Мария Касперович выразила обеспокоенность недавними случаями в Ангарске и Москве, где мужчины заглядывали «под юбки». Она пояснила, что подобные действия связаны с поиском острых ощущений, когда нездоровый человек испытывает так называемый «драйв охоты». Опасность, по мнению эксперта, заключается в том, что со временем такое поведение может перерасти в нечто более серьёзное, и человек станет представлять реальную угрозу.