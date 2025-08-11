В Москве электрик-вуайерист подсматривал за женщинами в туалете через ёршик

Необычный случай произошёл в торговом центре, расположенном на Новоухтомском шоссе, а главным действующим лицом оказался 64-летний электрик, питающий слабость к пикантным ситуациям. Об этом сообщает сайт MK.ru.

Незадолго до инцидента он заказал в интернете несколько устройств для скрытой видеозаписи. После этого мужчина отправился в торговый центр, где, благодаря своим техническим навыкам, замаскировал видеорегистраторы под предметы, находящиеся в женском туалете – туалетные ёршики и подставку для них.

Чтобы избежать скорого разоблачения, электрик переоделся в женскую одежду: надел пальто, парик, шарф, перчатки (событие произошло в начале весны), а также нанёс макияж – губную помаду и тональный крем. После этого аппаратура была готова к использованию. Однако первая же попытка съёмки оказалась неудачной.

Мужчина был обнаружен и задержан сотрудниками полиции. Экспертиза выявила у извращенца определённые психологические отклонения, а именно, возбуждение при подглядывании за женщинами. В отношении задержанного были возбуждены уголовные дела по статьям «Нарушение неприкосновенности частной жизни» и «Незаконный оборот технических средств для негласного получения информации». В результате любитель острых ощущений был оштрафован на 250 тысяч рублей.