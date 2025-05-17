Директор кафе в Подмосковье снимал женщин и детей на скрытую камеру в туалете

В московском кафе «Палана» (посёлок Коммунарка) разразился скандал: 33-летнего директора заведения задержали по подозрению в установке скрытой камеры в женском туалете. Как сообщает Mash , преступная деятельность владельца кафе раскрылась после того, как бдительные сотрудники обнаружили тщательно замаскированное устройство и немедленно обратились в правоохранительные органы.

Во время допроса подозреваемый полностью признал свою вину, пояснив, что систематически использовал скрытую съёмку для удовлетворения сексуальных потребностей. Как признался задержанный, подглядывал он не только за женщинами, но и за детьми. По данным следствия, все компрометирующие материалы предприниматель сохранял в личном телефоне. После возбуждения уголовного дела кафе было закрыто, а сам фигурант находится под стражей.