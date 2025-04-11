Житель США тайно установил в доме подруги камеры и нарвался на полицейских

Американец установил в доме подруги скрытые камеры и с апреля по сентябрь 2024 года наблюдал за ней. Когда всё вскрылось, ему предъявили 14 обвинений в рамках дела о вуайеризме.

Как пишет Mercury News, всё началось с того, что Лунмин Юэнь из Сан-Франциско попал в гости к приятельнице. Он тайно установил в её доме в скрытые камеры, и пока хозяйка их не нашла, наблюдал за ней. Женщина обнаружила скрытую камеру в одной из розеток прошлой осенью. Она потребовала от неприличного гостя объяснений, он извинился и заверил, что других камер нет.

Однако когда в ноябре домой к мужчине пришли полицейские, и он признался в установке ещё нескольких камер в ванной и спальне жертвы. Оказалось, что американец хранил около 100 фотографий и видео с приятельницей. Какое наказание ему теперь грозит, не уточняется.