В Приангарье извращенец тайком снял на видео нижнее бельё фармацевта под халатом

В Ангарске мужчина тайком снимал под юбкой фармацевта во время покупки лекарств. Инцидент попал на видео, которое разлетелось по Сети.

В Ангарске мужчина снимал фармацевта под халатом. Видео © Telegram / Фото и видео с ЧП/ДТП/Очевидцы

На записи видно, как посетитель в синей футболке попросил препарат из закрытого шкафа на нижней полке. Когда сотрудница аптеки наклонилась, чтобы открыть замок, мужчина достал миниатюрную камеру и направил её под халат девушки. Фармацевт рассказала, что в этот момент почувствовала неладное, но решила не придавать значения. Позже, проверив записи с камер наблюдения, она обнаружила факт съёмки.

Пострадавшая рассказала, что до сих пор находится в ужасе от произошедшего. Личностью извращенца заинтересовались правоохранительные органы. В настоящее время мужчину разыскивают.